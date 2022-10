Soudan: Réunion du comité d'organisation du programme régional de la lutte contre les maladies animales transfrontalières

Réunion Du Comité d'Organisation Du Programme Régional De La Lutte Contre Les Maladies Animales Transfrontalières Khartoum — Le directeur général de l'organisation arabe pour le développement agricole, Profe. Ibrahim Adam Ahmed Al-Dikhairy, s'est adressé à la réunion du Comité d'organisation du Programme Régional de la lutte contre les maladies animales transfrontalières ( troisième étape) dans les régions Arabe et Africaine.

La rencontre a eu lieu virtuelment et en présence de siège de l'organisation à Khartoum, avec la participation de représentants du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, banque arabe pour le développement économique en Afrique, Secrétariat général du Sahel (G5), Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse et des coordonnateurs nationaux dans les pays africains et arabes et des experts de l'Organisation arabe pour le développement agricole.

La réunion qui durera deux jours vise à examiner et évaluer ce qui a été réalisé au cours de la première moitié de la période de mise en œuvre 2020-2024 et à discuter des mécanismes de la realisation efficace des activités. La réunion vise également à réduire l'impact de ces maladies sur la santé publique et la santé animale et l'impact direct sur le commerce des animaux vivants et leurs produits à l'intérieur et à l'extérieur des régions arabes et africaines.