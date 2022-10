Afrique: Pétanque - Championnats de Madagascar - Trois millions d'ariary de prime !

La FSBM va frapper très fort à l'occasion des championnats de Madagascar en triplettes du 7 au 9 octobre prochain sur les installations de Pétanque Ampitatafika Club. La bataille s'annonce somptueuse lorsqu'on sait que les primes aux vainqueurs hommes s'élèvent à trois millions d'ariary. Du jamais vu surtout qu'il y aura encore une grande coupe pour le club mais aussi trois autres aux joueurs. Cerise sur le gâteau, les trois hommes feront partie du groupe pour la sélection du quatrième joueur en cas de participation à un tournoi international à défaut d'un championnat du monde qui reste encore aléatoire en raison de la sanction après le Mondial en Espagne. Il va sans dire que les clubs vont présenter leurs meilleures armes notamment pour BIC avec Ram's et Mamy Ronaldinho qui font figure de grands favoris même si on n'a pas intérêt à sous-estimer ABMI ou encore les Antsirabéens du CB2A et l'inusable Palin.

Dans la foulée, on citera aussi Havana, la grande figure montante qui va certainement retrouver ses amis notamment le Général Tahiry et Balotelli. On ne peut pas oublier Tafita, ce tireur d'élite bien connu qui peut à lui seul faire basculer l'issue d'un match. C'est une certitude que les vainqueurs feront figure de proue dans un sommet mondial si le président de la fédération internationale Claude Azéma décide d'effacer cette maudite sanction. Comme la date limite des inscriptions est fixée ce jour, c'est donc la première course à faire avec un droit de 60 000 ariary pour chaque triplette. Et c'est aussi valable pour les dames, les juniors et les vétérans. Le droit d'inscription est fixé à 30 000 ariary.

Les primes pour les vainqueurs sont de un million d'ariary contre 500 000 ariary pour les seconds et 200 000 ariary pour les troisièmes et les quatrièmes. Il y aura des goodies et un bon d'achat de 150 000 ariary pour les vainqueurs dames juniors et vétérans. Mais les hommes seront aussi vraiment gâtés en s'offrant trois scooters. Bref, le président de la FSBM, Amir Andriamilerovason entend bien marquer les esprits et faire venir tout le monde. Au bout du compte, le succès d'un tel événement réussira à convaincre la FIPJP à être plus... clément. On croise les doigts.