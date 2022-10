Afrique: Climat et énergie - " Madagascar devrait s'affranchir de la dépendance aux énergies pétrolières "

Les dommages causés par les phénomènes climatiques extrêmes sont évalués à 568 millions de dollars, pour Madagascar, soit l'équivalent des importations en produits pétroliers du pays en 2019. Madagascar a peu de chance de pouvoir compter sur ses réserves pétrolières pour faire face à la crise énergétique. Celle-ci, doublée d'une crise climatique à laquelle s'ajoute également les difficultés économiques, met la Grande île face à plusieurs défis. Les enjeux climatiques et environnementaux, et la crise de l'énergie, sont au cœur de nombreux questionnements face au devenir énergétique du pays, encore fortement dépendant de l'énergie fossile. Comment assurer, dans ce cas, le bien-être et la sécurité face aux impacts du changement climatique, et développer l'économie tout en préservant les écosystèmes et les ressources naturelles ?

Cette situation entourée d'incertitudes a amené le WWF, oeuvrant dans la préservation de la nature à mener un travail de diagnostic énergétique, en partenariat avec le cabinet Rystad Energy. Une séance de réflexion et d'échanges, tenue la semaine dernière, a notamment observé de près les possibilités d'exploitation des ressources pétrolières face à la crise énergétique et climatique.

Risques. " Le secteur pétrolier est lui-même impacté par le changement climatique ", souligne le WWF, et de préciser qu'outre les risques physiques associés au changement climatique sur le fonctionnement d'une industrie pétrolière, il y a les risques liés à la responsabilité des compagnies ou des pays qui contribuent sciemment au changement climatique, du fait des procès climatiques qui se sont multipliés ces dernières années. Il y a, par ailleurs, les risques liés à la transition globale vers une économie à faible émission carbone.

L'étude sur le diagnostic du secteur pétrolier à Madagascar, révèle plusieurs points importants. Le coût des dommages climatiques représente l'équivalent des importations du pays en produits pétroliers en 2019. En creusant plus loin, les investissements en matière de pétrole sont des investissements à perte, hormis Tsimiroro, actuellement en phase pilote. L'étude précise alors que d'un point de vue économique et en considérant le scénario de prix, l'investissement pétrolier engendrerait plus de dépenses que de recettes pour les différents gisements de Madagascar.

Réalités. " Les faits nous obligent à regarder la réalité en face ", déclare Voahirana Randriambola, de WWF. Et d'ajouter qu'il faut " adopter et mettre en œuvre rapidement des solutions durables pour satisfaire nos besoins croissants en transport et en électricité. Compter sur nos ressources pétrolières locales n'est pas réaliste. Dépendre sans fin des importations pétrolières ne nous mènera nulle part. Les documents stratégiques sont riches en listes de solutions pertinentes pour sortir de cette dépendance... Il est urgent d'agir concrètement, sous le leadership de l'État compte tenu de l'effort multisectoriel requis et en associant concrètement tous les acteurs de la société ".

Il reste à traduire ces conclusions en actions. L'enjeu est de s'affranchir de la dépendance aux produits pétroliers.