Madagascar: Ambohitrimanjaka - Un jeune homme en scooter accidenté sur la Rocade

Un jeune homme conduisant un scooter a eu un accident hier à Ambohitrimanjaka. Le Scooter et son conducteur finissent sa course dans le ravin. Selon les témoins sur les lieux, le scooter roulait à vive allure. Le jeune homme n'arrive pas à maitriser son guidon et il fait une sortie de route. Le conducteur a été projeté et il s'est fracturé la jambe et blessé au niveau de sa tête. Il est complètement inconscient et il a été amené à l'hôpital après les riverains et les automobilistes se sont précipités à le secourir. Son scooter est endommagé avec un dégât important. Les gendarmes le plus proche se sont rendus sur place pour constater les faits. Le premier constat révèle qu'un accès de vitesse a été l'origine de l'accident. Les forces de l'ordre lancent un rappel à l'ordre à l'usager de la rocade de faire attention. Les riverains disent que des courses sauvages ont lieu dans cette partie ouest de la ville, notamment le week-end. A noter que la course sauvage est un danger public.