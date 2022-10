Afrique: Rapport sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en RDC - Du 1er avril 2019 au 30 avril 2022

communiqué de presse

Selon les informations collectées et analysées dans le présent rapport, il a pu être établi que du 1er avril 2019 au 30 avril 2022, le BCNUDH a documenté au moins 3 126 cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ayant fait au moins 4 185 victimes (3 288 hommes, 630 femmes et 267 enfants) sur l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, commis aussi bien par les membres des forces de défense et de sécurité que par les membres de groupes armés.

En outre, le BCNUDH a documenté 492 incidents au cours desquels les forces de défense et de sécurité et les membres des groupes armés ont commis des violences sexuelles constitutives de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants sur 761 personnes (566 femmes, 191 enfants et quatre hommes).

Enfin, des recommandations sont formulées dans le présent rapport afin d'apporter des pistes de réflexion qui puissent être exploitées par les autorités congolaises et les autres parties prenantes comme les Nations unies et les bailleurs de fonds, pour poursuivre avec efficacité leur action en matière de lutte, de prévention et de soutien aux victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.