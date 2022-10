Ile Maurice: Parti travailliste - Mahomed souhaiterait tout éclaircir avec son leader

Si dimanche, à St-Aubin, le leader du Parti travailliste (PTr), Navin Ramgoolam, a indiqué qu'Osman Mahomed ne quitterait pas le parti, plus de 48 heures après, le premier député de la circonscription de Port-Louis Sud-Port-Louis Central (n°2) n'a pas encore soutenu cette déclaration. Ce qui laisse encore des doutes parmi des membres et même d'autres dirigeants du PTr. Toutefois, dans l'entourage d'Osman Mahomed, on affirme que le député ne compte pas quitter le parti, mais avant qu'il fasse des déclarations publiques, il souhaite discuter avec son leader. "C'est à l'issue d'une telle rencontre qu'il compte faire des déclarations", a affirmé l'un de ses proches.

Entre-temps, le député poursuit son travail de terrain en solo. S'il est vrai que la semaine dernière, Farhad Aumeer, et Ehsan Juman étaient aux côtés d'Osman Mahomed pour essayer de venir en aide à Nusseela Beegun, qui dormait sous une tente avec ses filles à Vallée-Pitot, par contre, lundi, Osman Mahomed a posté une photo de lui seul en compagnie de la dame pour dire qu'une solution est en voie d'être trouvée. Le même jour, Ehsan Juman a, lui, préféré mettre une photo des trois députés sur sa page Facebook.

Interrogé, Ehsan Juman a affirmé que, depuis la semaine dernière, ses deux amis députés et lui sont allés voir comment aider cette famille et c'est bien qu'une solution ait été trouvée pour elle. Il a ajouté que comme une équipe, ils ont aidé cette femme et ses enfants. Au sujet d'Osman Mahomed, Ehsan Juman a dit lui avoir parlé lundi après-midi et que, selon lui, il n'a montré aucune amertume envers le PTr. Il estime qu'Osman Mahomed restera un député rouge et il pense qu'il a déjà discuté avec le leader, sinon qu'il discutera avec lui pour éclaircir tout malentendu, s'il y en a.

Au sujet des différends qui existeraient entre Farhad Aumeer et Osman Mahomed, des sympathisants du parti affirment que les deux députés ne font pas de la politique de la même manière. Ceux dans l'entourage de Farhad Aumeer affirment que le médecin-parlementaire n'a pas de souci avec son colistier et encore moins avec les autres agents du PTr de la circonscription.

Vu avec des MSM : "can't help it when people want to take a photo with me"

Une photo montrant Osman Mahomed en compagnie du ministre Maneesh Gobin et du conseiller du Premier ministre Zouberr Joomaye alimente les rumeurs selon lesquelles le député du PTr est sur le point de faire le saut. Or, après que la photo a été publiée, hier, Osman Mahomed a tenu à apporter des précisions : il avait été invité et a répondu présent à son ancien collège, l'Islamic Cultural College (où il était en HSC), pour une cérémonie d'inauguration d'une serre sur le toit de l'institution scolaire. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de ses anciens enseignants et de personnalités.

Au sujet de la photo, il précise : "Can't help it when people want to take a photo with me." Un proche du député affirme également qu'il lui a dit qu'il n'a pas pu refuser, par courtoisie, de se faire prendre en photo avec les deux membres du MSM. "Je pense qu'il a été piégé." Un témoin confirme que Joomaye et Gobin ont insisté pour qu'Osman Mahomed vienne prendre la photo avec eux. D'ailleurs, sur une vidéo, on entend le ministre dire "vinn la nou pran enn foto ar twa la".