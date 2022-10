Ile Maurice: Odile Montocchio - " Plus de 90 exposants pour les produits et services de la maison et du jardin "

interview

Il y aura du mouvement au Côte d'Or National Sports Complex à partir de mercredi et ce, jusqu'au dimanche 9 octobre. La compagnie Yanros Ltd y tiendra un salon nommé Votre Salon. Odile Montocchio, qui fait partie de cette compagnie, nous en parle.

Parlez-nous de la compagnie Yanros Ltd ?

Le directeur de Yanros Ltd est Bernard de Sornay et je l'épaule. Pour Votre Salon, il s'occupe de tout le côté logistique alors que je me charge des relations avec les fournisseurs et les clients, de même que de l'administration.

Est-ce votre premier salon ?

Pas du tout. J'ai organisé des salons pendant 23 ans. Avant cela, j'ai passé 12 ans dans l'hôtellerie dont deux sur le premier bateau de croisière international à recruter 150 Mauriciens. J'ai aussi travaillé pour une firme internationale pendant deux ans à San Diego en Californie aux Etats-Unis avant de revenir à Maurice. Et c'est à partir de là que je suis rentrée dans le domaine de l'événementiel, qui est devenu ma passion. J'aime le relationnel.

Parlez-nous de Votre Salon et que proposerez-vous ?

Nous allons offrir tous les services et produits pour la maison et le jardin. Il y aura plus de 90 exposants, tous des leaders du marché. Il y aura trois salles d'exposition pour les produits et services côté maison et côté jardin et une salle exclusivement pour la restauration. Le salon est ouvert du 5 au 9 octobre, de 10 à 19 heures.

Pourquoi avoir choisi de tenir ce salon au Côte d'Or National Sports Complex ?

Ce complexe offre un cadre magnifique et est très accessible de l'autoroute Terre Rouge-Verdun. Les bâtiments y sont neufs. De plus, il dispose d'un immense parking. Pour ceux qui ne conduisent pas, il y aura des navettes gratuites à partir de Bagatelle.

A qui s'adresse Votre Salon ?

Ce salon est ouvert aux professionnels et au grand public. Le secteur de la construction est en plein essor. Il y a des projets de construction partout et donc une demande pour les produits et services de la maison et du jardin.