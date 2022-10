Togo: Le Chef de file de l'opposition donne signe de vie

Au travers d'un communiqué, le Chef de file de l'opposition togolaise, Gilchrist Olympio, fait parler de lui. Dans ce document qui porte la signature de son Directeur de cabinet qui agissait en PO (Par ordre), il y va de son analyse de situation, 32 ans après ce soulèvement qui annonçait les couleurs de l'apprentissage démocratique au Togo.

05 octobre 1990 - 05 octobre 2022, cela fait exactement 32 ans que le Togo, notre cher pays a connu un tournant décisif de son histoire en renouant avec le pluralisme et les pratiques démocratiques.

En effet cette date du 05 octobre 1990 marque un nouveau départ pour notre Nation avec l'amorce du processus démocratique. Il est important, 32 ans après, de faire le bilan du processus de l'enracinement de la démocratie, de la redynamisation de l'Etat de droit, de la promotion de la bonne gouvernance, de la liberté de presse et d'expression.

Certes le chemin du processus démocratique est long avec des embûches mais il y a aussi des acquis.

Nous devons également rendre hommage à tous les Togolais, civils comme militaires, qui ont perdu leurs vies pour la démocratie et la défense du territoire contre des attaques djihadistes dont notre pays a été victime. Ils sont morts pour la patrie.

Les acteurs politiques et sociaux ont l'impérieux devoir de continuer par privilégier le dialogue et la concertation pour le développement politique et économique de notre pays.

Les partis politiques de tous les bords doivent jouer leur rôle pour l'essor du pays et le bien-être de ses fils et filles. Nous devons tout faire pour assurer le respect des règles démocratiques.

Les élections libres, transparentes, démocratiques, crédibles et aux résultats acceptables par tous constituent l'un des socles importants de la démocratie, de l'Etat de droit, de la liberté et de la bonne gouvernance.

Aucun parti politique ne peut tout seul résoudre les problèmes de notre cher pays et relever les nombreux défis de l'enracinement de la démocratie et de développement durable. Nous devons continuer le dialogue permanent et nous mettre d'accord sur l'essentiel pour bâtir la cité.

La lutte contre la pauvreté, l'extrémisme violent, le terrorisme, la violence, le chômage des jeunes, constitue les nouveaux défis à relever au même titre que l'enracinement de la démocratie.

