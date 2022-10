Angola: Le PR rejoint la campagne "Outubro Rosa"

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a exprimé mardi sa solidarité avec les victimes du cancer.

Dans un message à l'occasion de la campagne "Outubro Rosa" (Octobre rose), le Chef de l'État angolais appelle les femmes d'Afrique, en général, et d'Angola en particulier, à effectuer régulièrement un diagnostic précoce, en utilisant l'auto-examen et la mammographie de dépistage, entre autres, comme moyen de prévenir la maladie, dont la probabilité de guérison augmente de 95% avec un traitement rapide et efficace.

"Nous devons rester vigilants, faire de la pratique du diagnostic précoce une routine inlassable de prise de conscience et de réflexion pour la vie", lit-on dans le message auquel l'ANGOP a eu accès.

Selon l'homme d'État angolais, il est nécessaire que les écoles, les universités, les églises et les organisations non gouvernementales (ONG) unissent des synergies pour mettre un terme à l'expansion du cancer du sein au sein des familles, des institutions et de la société.

"C'est avec un grand honneur que je rejoins la noble cause "Outubro Rosa", visant à sensibiliser et conscientiser le monde sur les risques, les diagnostics et les moyens de prévenir le cancer du sein, une maladie dégénérative qui victimise les femmes et les hommes partout dans le monde" , a renforcé João Lourenço.

João Lourenço lance le même appel aux hommes, puisque, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'Institut angolais de lutte contre le cancer (IACC), 1 % de tous les cas de cancer du sein touchent ce segment de la population.

" Chacun de nous doit être un promoteur par excellence de la prévention, du diagnostic et du traitement de cette maladie qui, selon les données de l'OMS, est un problème mondial de santé publique et la deuxième cause de décès chez les femmes, après les maladies cardiovasculaires", a-t-il ajouta.

Bien que l'Angola connaisse une réduction significative du nombre de cas de la maladie - de 1492 en 2019 à 692 au premier semestre 2022, le Chef de l'État reconnaît qu'il reste de nombreux défis, tels que l'expansion des services d'oncologie à toutes les provinces , un plus grand accent sur la formation spécialisée du personnel en oncologie, ainsi que d'autres instruments politiques.

Selon l'OMS, le nombre de décès par cancer est passé de 6,2 millions en 2000 à 10 millions en 2020.

Les estimations du Centre international de recherche sur le cancer indiquent une augmentation des nouveaux cas de cancer du sein d'environ 50 %.