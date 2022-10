Angola: Le MPLA encourage la RNA à continuer avec des informations transversales et inclusives

Luanda — Le MPLA a encouragé ce mercredi, les employés et collaborateurs de Radio Nationale d' Angola (RNA) à maintenir leur dévouement dans l'exercice de diffusion d'informations transversales, constructives et inclusives, qui renforcent les valeurs de l'Angola et l'élévation du État démocratique.

L'incitation est contenue dans un message à l'occasion du 47e anniversaire qui se célèbre ce mercredi 5 octobre, dans lequel il encourage le conseil d'administration à toujours sauvegarder la qualification et l'utilisation des ressources humaines, avec les meilleures pratiques, en vue de faire face et surmonter les défis imposés par la concurrence et la pluralité dans l'espace national de l'information.

En raison de la mission exercée tout au long de son existence, dans laquelle il se distingue dans l'enregistrement et la narration des événements de l'histoire de l'Angola et de ses peuples, ainsi que dans sa capacité à se réadapter aux changements de la dynamique sociale, le MPLA considère le service de la RNA comme point d'ancrage pertinent dans la préservation de l'identité nationale, de la paix et du processus de réconciliation nationale.

Le MPLA exhorte les professionnels de la RNA à poursuivre, avec abnégation, patriotisme et esprit de mission, la noble tâche d'offrir aux citoyens une information et un divertissement de qualité, dans le cadre des valeurs éthiques et de la déontologie professionnelle, contribuant à

MINTTICS

Le même jour, le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Augusto da Silva Oliveira, adresse ses vœux les plus sincères de joyeux anniversaire au conseil d'administration du groupe RNA, aux employés et à leurs familles.

Le ministre rappelle que le Groupe RNA mène actuellement un programme de modernisation technique et technologique à travers le pays, pour améliorer les processus et les conditions de travail.

Le ministre Mário Oliveira réitère au conseil d'administration et aux employés du groupe RNA la continuité du soutien à la modernisation, au renforcement et à l'élargissement de son rôle de service public d'information, mais aussi et surtout de formation des populations, d'éducation citoyenne et de sauvetage des les valeurs et les principes de la culture angolaise.

La Radio Nationale d'Angola (RNA) est une société de radiodiffusion publique de la République d'Angola, fondée en octobre 1975, dont le siège est situé à Luanda.

La RNA exploite huit stations de radio dans la capitale (Canal A, Radio N'Gola Yetu, Radio Luanda, Radio FM Estéreo, Radio 5, Radio Cazenga, Radio Escola et Radio Viana), 18 stations régionales (une par province) et une station de radio gare (service international).