Angola: Le SP dément le recrutement des nouveaux employés

Luanda — Le Service pénitentiaire (SP) considère comme fausses et non fondées les informations publiées sur les réseaux sociaux, qui mentionnent un prétendu processus d'admission et de recrutement dans cet organe affecté au ministère de l'Intérieur.

Dans un communiqué, auquel l'ANGOP a eu accès ce mercredi, à Luanda, le SP prévient que ces informations n'ont rien avoir avec l'organe, notant que, pour éviter toute précipitation ou instabilité, des mesures sont prises pour localiser les responsables de cet acte.

La note précise que l'ouverture de l'année d'instruction militaire et d'éducation patriotique 2022/2023 fait référence au cycle de formation destiné au personnel qui appartient déjà à l'organe.

A la défense de sa réputation et de son personnel, le SP exprime sa répulsion contre de telles pratiques et exhorte les entités collectives et individuelles à rester vigilantes contre tout acte constitutif de tromperie et de fraude, et à le signaler aux organes compétents.

Le Service Pénitentiaire (SP) est l'organe central du Ministère de l'Intérieur chargé de l'exécution des peines et mesures privatives de liberté prononcées par les Organes compétents aux citoyens en conflit avec la loi, en vue de leur réhabilitation et de leur resocialisation.