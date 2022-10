Congo-Kinshasa: Conférence Triomphe/MMR - Joseph Kala Makiese explique comment Dieu parle par la prophétie

L'église Mission Mondiale de la Rédemption, MMR/ECOVIP, a vibré durant trois jours, au rythme d'une grande conférence dénommée Triomphe, qui s'est clôturée le vendredi 30 septembre 2022, avec la prédication du pasteur Joseph Kala Makiese. Le thème développé au cours de ce culte était : " le jour où le Saint-Esprit est descendu sur la planète terre ".

Le Pasteur Joseph Kala a fait savoir que l'esprit de prophétie, selon le livre des Actes 2 : 2-14, c'est l'avènement de la Pentecôte à un renouveau prophétique.

" Comme chrétiens, nous pensons souvent de cette manière. Ne vous est-il jamais venu à la pensée que Dieu ne pouvait pas vous utiliser ? ... Personnellement, j'aimerais bien savoir d'où vient cette mentalité. Si Dieu ne peut pas vous utiliser, alors qui peut-il utiliser ? Si vous continuez à dire " qui, moi ? ", alors vous n'entrerez pas à cause de votre incrédulité. Se sous-estimer soi-même est un courant sous-jacent très fort dans l'église aujourd'hui, et cela ne vient pas de Dieu ", a-t-il exhorté, appuyant son argumentaire par ce passage biblique de Jérémie 20: 9.

D'après cet homme de Dieu, le Seigneur cherche des hommes et des femmes disponibles, prêts à écouter, puis à annoncer ce que Dieu veut nous dire. "Nous voyons aussi que Samuel n'avait pas l'habitude d'entendre Dieu parler. Il est important de savoir apprendre à distinguer la voix de Dieu de nos propres pensées. Cela demande une vie de prière, mais surtout d'écoute. Et d'ajouter : "Aujourd'hui, bien des enfants de Dieu ne savent pas faire silence devant l'Eternel.

Il faut toujours parler et encore parler, et une fois que l'on a terminé de raconter ce que l'on avait sur le cœur, on dit " amen ", puis c'est terminé. Nous ne laissons pas le temps au Seigneur de nous répondre, jusqu'au jour où nous nous plaignons que Dieu ne nous parle jamais. Il nous faut apprendre de nouveau à écouter le cœur de Dieu, pour savoir ce que Dieu a sur le cœur concernant notre vie. Dieu a créé l'homme avec une bouche et deux oreilles, c'est afin de moins parler et d'écouter deux fois plus ". La Bible nous invite aussi à écouter et à faire silence. Dieu n'est pas limité à une forme d'expression. Job le dit bien; il parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre ".

Pour dire que Dieu parle à tout moment, le pasteur Joseph Kala a insisté sur le discernement face à la sensibilité de l'Esprit, " sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme mais c'est poussés par le Saint-Esprit ", a-t-il ajouté.

Pour répondre à la préoccupation sur la vocation, actuellement, au sein de l'église corps du Christ, l'homme de Dieu a indiqué qu'un prophète est une personne à qui Dieu va révéler sa Parole, soit par une inspiration de l'esprit, soit par une vision ou un songe, afin de la communiquer à celui ou ceux à qui elle est destinée, un peuple, un individu. Le prophète c'est le héraut de Dieu. Celui qui dans un premier temps se tient comme une sentinelle, qui veille, pour écouter ce que Dieu va dire, puis dans un second temps va se tenir devant ceux à qui la parole est destinée pour leur communiquer, a-t-il sérieusement tablé.

Ceux qui prophétisent, recherchent l'intérêt des autres. Comme tous ceux qui exercent un don ou quelques autres services dans l'église, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent, ils le font au sein d'un corps dont ils sont membres, pour l'édification, l'utilité commun.