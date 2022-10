Afrique Centrale: Première édition de la Biennale de l'Afrique Centrale sur la Culture de la paix - La CEEAC fait du patrimoine culturel un outil pour le renforcement de la paix et la cohésion sociale

La République Démocratique du Congo va accueillir du 10 au 18 Octobre 2022 le premier Biennale de l'Afrique Centrale sur la Culture de la Paix.

Pour la CEEAC, cette biennale sera une occasion solennelle pour les Etats membres, les spécialistes de la culture et les divers acteurs des communautés locales de faire du patrimoine culturel un outil indispensable pour renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale, consolider la paix et la sécurité, contribuer à la promotion du développement.

A travers cette initiative, la Commission de la CEEAC dit vouloir privilégier deux aspects. Il s'agit de susciter une prise de conscience sur l'importance de cultiver la paix pour le bien-être individuel et collectif, mais également valoriser et promouvoir le patrimoine culturel en mettant un accent particulier sur les œuvres inscrites sur la liste représentative du patrimoine culturel, matériel ou immatériel de l'UNESCO.

C'est ainsi qu'elle s'est fixée comme objectifs d'entériner les choix méthodologiques et les orientations stratégiques à adopter pour l'élaboration de la politique culturelle de la CEEAC ainsi que sa nouvelle stratégie culturelle, qui élargissent son champ d'action (culture et développement, paix et environnement, etc.) ; de faire avancer le processus de dotation d'un hymne et d'une devise à la CEEAC ; d'examiner la place de la culture dans l'architecture de paix et de sécurité de la région, et évaluer l'impact et la contribution de APSA en Afrique centrale de 2020 à 2022 ; de soutenir les industries culturelles et créatives (ICC) à travers le deuxième appel à candidature d'un montant global de 1.000.000 d'euros du projet de CEEAC-ACP-UE " créer en Afrique centrale ", et dont les prix seront décernés à Kinshasa pendant une cérémonie officielle de la Biennale, en sus de l'organisation d'ateliers de renforcements des capacités entrepreneuriales et organisationnelles des acteurs culturels.

Cette rencontre réunira autour de la nation congolaise, des sœurs et des frères de l'Afrique Centrale, des acteurs majeurs du monde culturel, y compris des mécènes et des décideurs, mais aussi celles et ceux qui sont devenus des sans voix parce que réduits à l'état de victimes indiquées de multiples et diverses formes de violence, ou en proie aux affres de la guerre.

Résultats attendus - la sous-région formalise sont processus d'adoption d'une nouvelle politique et stratégie culturelles ; - les dossiers finalistes du processus de l'Hymne et de la devise de la CEEAC sont sélectionnés par le Jury pour le Sommet des Chefs d'état ; - l'impact et la contribution d'APSA en Afrique centrale de 2022 à 2022 sont évalués ; - la place de la culture dans l'architecture de paix et de sécurité de la région est mise en exergue , défini - le programme du 3ème événement de mise en réseau des acteurs culturels (Créer en Afrique Centrale) est finalisé ; les prix sont décernés pendant une cérémonie officielle de la Biennale ; et les ateliers de renforcements des capacités entrepreneuriales et organisationnelles des acteurs culturels sont tenus.

Pour rappel, c'est le 19 janvier 2022, que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République Démocratique du Congo (RDC), a accédé à la Présidence en exercice de l'organisation sous régionale. A cette occasion, dans son discours solennel d'acceptation, il avait, entre autres, souligné que son action prioritaire sera accordée de manière générale à l'Amélioration du Capital humain, mais plus spécifiquement, aux secteurs de l'Education, de la Santé et de la Culture pour le renforcement de l'intégration régionale et booster le développement en Afrique centrale ". Paraphrasant les Anciens, il s'agit, avait-il relevé, de " former pour rendre autonome et de permettre à nos concitoyens de réaliser pleinement leur potentiel en devenant des membres productifs de leur Communauté.