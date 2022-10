Congo-Kinshasa: Elections 2023 - Le Conseil de Sécurité maintient aussi la pression sur la CENI

Les élections de 2023 étaient au centre de débat au conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation en RDC. Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a eu à épingler les élections en 2023 en commençant par saluer les mesures prises par le Gouvernement, le Parlement et la Commission électorale nationale indépendante pour jeter les bases essentielles de prochaines joutes électorales dans l'échéance prévue par la Constitution.

Sur ce, Guterres a fait savoir qu'il est utile que la CENI communique sur ce point clef de son action de sorte à permettre aux partenaires d'agir. Et de préciser : " Il serait particulièrement important que la Commission électorale communique en temps utile son calendrier électoral et son budget général, pour que les partenaires puissent planifier leur soutien au processus électoral".

Il s'est dit "préoccupé par l'absence de consensus qui existerait entre les acteurs politiques et la société civile sur des aspects essentiels du processus électoral" et il a demandé à toutes "les parties prenantes d'œuvrer à la création d'un environnement propice à la tenue d'élections pacifiques et transparentes. J'encourage la Commission électorale à poursuivre ses consultations avec les acteurs politiques et de la société civile pour instaurer la confiance et désamorcer les tensions" avant de promettre le soutien de son organisation à l'équipe de Denis Kadima. "L'ONU est prête à travailler avec la Commission électorale et toutes les parties prenantes à cette fin ", a-t-il conclu avant que le président de la Centrale électorale qui ne jure que sur le respect du délai constitutionnel, appelle chaque acteur à jouer sa partition.

La paix en RDC, une priorité absolue

La Chine a saisi cette opportunité de l'examen du dernier rapport du secrétaire général de l'ONU sur la situation en RDC pour condamner l'escalade de la violence dans l'est de la RDC. L'ambassadeur DAI Bing, représentant permanent adjoint chinois auprès de l'ONU a mis l'accent sur le retour de la stabilité, une priorité absolue. La Chine exprime son appui au Gouvernement congolais et exhorte les groupes armés à l'est de la RDC à immédiatement déposer les armes, à respecter les appels à la paix, et à participer inconditionnelle au dialogue politique et processus de désarmement et de démobilisation.

M. DAI a, par ailleurs, déploré que, des groupes armés tels que le M23 ont causé un grand nombre de victimes et des millions de personnes déplacés. La Chine soutient la RDC dans ses opérations militaires luttant contre les activités violentes, menées en collaboration avec la MONUSCO et des pays régionaux. Le maintien de la stabilité politique est la pierre angulaire du développement de la RDC.