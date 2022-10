Congo-Brazzaville: Commune de Kintélé - Des jeunes oisifs participent à un atelier sur le développement personnel

L'organisation non gouvernementale Union des jeunes pour l'entraide et le développement (Ujed) a ouvert, le 5 octobre dans la commune de Kintélé, un atelier sur le développement personnel au bénéfice des jeunes oisifs et des filles-mères.

La tenue de cet atelier a pour but d'apporter aux jeunes oisifs et filles-mères des techniques comportementales et relationnelles qui permettent d'adopter un bon positionnement, d'agir avec plus d'efficacité en favorisant une attitude adaptée dans les différentes situations.

Les partcipants, une quarantaine, vont suivre plusieurs sujets, entre autres, communication non violente, thérapies comportementales et cognitives, avoir accès aux meilleurs conseils, stimuler son énergie et trouver l'inspiration, s'entourer de personnes qui partagent le même état d'esprit, trouver sa mission de vie, adopter de bonnes habitudes, apprendre à gérer son temps et sa vie efficacement, cultiver la connaissance et la conscience de soi, améliorer ses perspectives de carrière et le programme de coaching.

" J'ai retenu les principes du développement personnel comme se libérer des pensées négatives, trouver sa voie et fixer ses objectifs de vie, mettre de l'amour à la base de ses actions et adopter la culture du détachement ", a indiqué Colombe Adzebo, une participante.

Le développement personnel permet d'obtenir de réels résultats positifs sur bien des aspects de la personnalité, notamment l'augmentation de la confiance en soi, la qualité indispensable en entreprise, au développement de la créativité, ou encore à l'ouverture des individus aux opportunités et bonnes idées.

Les jeunes oisifs et les filles-mères qui participent à cette formation ont des niveaux scolaires douteux et inférieurs. Ainsi donc, Nagassa Assang, l'un des formateurs, a indiqué : " Notre destin est-il inscrit dans notre quotient intellectuel ? Pas du tout. La notion habituelle d'intelligence néglige un aspect essentiel lié au comportement humain : nos émotions. Chacun peut améliorer son intelligence émotionnelle. Un quotient intellectuel (QI) élevé peut-être un handicap et la maîtrise des émotions un atout. A la différence du QI, l'intelligence émotionnelle n'est pas donnée une fois pour toutes. Bien au contraire : chacun de nous peut l'améliorer, pour peu qu'il apprenne à reconnaître et à utiliser l'ensemble de ses émotions... ".

Au terme de l'atelier, les participants recevront les attestations qui seront créditées par plusieurs organisations nationales et internationales.