Congo-Brazzaville: Livre - Bob Bobutaka publie "Intelligence artificielle"

Sujet hautement scientifique, "Intelligence artificielle" est le titre du tout dernier livre du professeur et théoricien Bob Bobutaka, dans lequel il aborde des aspects difficiles à cerner tels le numérique, la bibliomatique, l'artificialisation de l'intelligence, l'intelligence humaine naturelle, l'intelligence humaine artificielle, la mémoire artificielle, les fake news, etc.

"Intelligence artificielle", c'est le sujet complexe du tout récent livre du Pr Bob Bobutaka Bateko. Cet ouvrage de 360 pages est sur le marché depuis le 7 septembre dernier, publié aux Editions universitaires européennes, en Allemagne. L'économie de cette matière assez austère se trouve à l'endos de l'ouvrage. " L'intelligence artificielle est un domaine qui a révolutionné le monde et surtout l'univers scientifique. Elle a stimulé la réflexion sur sa prise en charge dans l'épistémologie des sciences de l'information et de la communication ", peut-on lire.

" Cette discipline scientifique est souvent exploitée en informatologie, en communicologie et en médialogie ou en médiologie comme support d'opérationnalisation de leur heuristique et produisant les savoirs scientifiques. Et pourtant, l'Intelligence artificielle a fait partie intégrante du noyau même des sciences de l'information et de la communication, en favorisant l'élaboration des connaissances scientifiques ", ajoute-t-on.

Aussi, poursuit le rédacteur du résumé de l'ouvrage, ce livre met l'accent sur le fait que l'informatique, son domaine d'attache, est une des sciences de l'information. Par rapport aux connaissances évoquées dans l'ouvrage, le rédacteur du résumé à l'endos du livre précise : " En outre, le numérique, la bibliomatique, l'artificialisation de l'intelligence, l'intelligence humaine naturelle, l'intelligence humaine artificielle, la mémoire artificielle, les fake news, les deepfakes, la révolution technétronique et le métavers sont exploités. La bibliologie (la science de l'écrit et de la communication écrite) est mise en relief de par ses dimensions cognitives intégrant l'intelligence et la mémoire artificielles.

Erudit et auteur d'une vingtaine d'ouvrages et plusieurs articles scientifiques, Bob Bobutaka Bateko est théoricien en intelligence artificielle, notamment en sciences cognitives. Professeur des universités et docteur en sciences de l'information et de la communication, il est expert des sciences de l'écrit. Il enseigne à l'Institut supérieur de statistique de Kinshasa, à l'Université de Kinshasa, l'Université pédagogique nationale et l'Université Kongo.