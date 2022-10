Cote d'Ivoire: Promotion des champions nationaux : Patrick Achi lance le programme PEPITE

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a procédé ce mercredi 5 octobre 2022 à Abidjan, au lancement de l’appel à candidature du Programme Économique pour l’Innovation et la Transformation des Entreprises (PEPITE), considéré comme l’un des programmes clés de la “Vision 2030” du Président de la République, Alassane Ouattara, pour le renforcement des chaînes de valeur domestiques. La cérémonie a eu lieu à la Primature à Abidjan- Plateau.

PEPITE s’inscrit dans la continuité des Plans de nationaux de développement (Pnd), en mettant l’accent sur plusieurs « grappes » sectorielles, prioritaires pour accélérer la transformation productive du pays.

L’objectif principal de ce Programme est de renforcer les écosystèmes d’affaires de 15 pôles stratégiques, en sélectionnant des startups, des Très petites entreprises (Tpe) et des Petites et moyennes entreprises (Pme) ivoiriennes à fort potentiel, en vue de leur offrir un accompagnement technique et financier pour accélérer leur croissance.

« PEPITE-CI est un Programme d’excellence basé sur un processus de sélection compétitif, transparent et traçable qui permettra aux meilleurs de devenir bien meilleurs et aux grands de devenir des géants », a indiqué Patrick Achi.

Selon le Premier ivoirien, ce programme vise à « obtenir à l’horizon 2030, plus d’une centaine de champions nationaux hissant fièrement le drapeau ivoirien sur les sommets de tous les espaces économiques de notre continent ».

Et d’ajouter que son ambition est d’accompagner main dans la main, État et Secteur privé, en permettant aux meilleurs de réaliser toute l’entendue de leur potentiel économique.

Le Ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, a indiqué pour sa part que le secteur privé est placé au cœur de la stratégie de développement, avec un focus sur les Pme, qui représentent environ 98% du tissu économique formel. Pour lui, « PEPITE s’inscrit dans la dynamique d’accélération de la diversification, à travers l’optimisation des chaînes de valeur des secteurs stratégiques de l’économie ».

Les retombées du Programme sont, selon lui, entre autres, une hausse globale de la productivité nationale, des créations significatives d’emplois de qualité pour la jeunesse, le renforcement de la structure de l’économie pour la rendre plus résiliente et le développement du capital humain, etc.

Ce programme va concerner 150 entreprises par an sur les 10 prochaines années. Une fois sélectionnées, les entreprises bénéficieront d’un accompagnement public sur mesure pour accélérer leur croissance. Elles pourront ainsi répondre aux besoins du marché domestique, puis conquérir des marchés internationaux et renforcer la position concurrentielle de la Côte d’Ivoire.

Légende photo : Le Premier Patrick Achi et des acteurs du secteur privé ivoirien ( Ph : Bm