Afrique de l'Ouest: Pétrole brut - Augmentation de 36,4% des cours en août 2022 sur les marchés internationaux

Les cours du pétrole brut sur les marchés internationaux (moyenne Wti, Brent, Dubaï), exprimés en dollar US, ont enregistré une augmentation de 36,4%, en glissement annuel, en août 2022, après celle de 35,9% le mois précédent. L'information est contenue dans le " Bulletin mensuel des statistiques " d'août 2022 de la Bceao.

Selon la même source, s'agissant des principales matières premières exportées par les pays de l'Union, les prix sur la période ont baissé sur un an pour la noix de cajou (-18,6%), le cacao (-8,6%), le caoutchouc (-3,3%) et l'or (-1,1%).

En revanche, les cours se sont inscrits en hausse pour le café (+16,5%) et le coton (+15,7%) par rapport au même mois de l'année précédente. Quant à l'indice des prix des produits alimentaires importés par les pays de l'Union, il s'est accru de 37,0% en août 2022, sur un an, après une progression de 39,5% en juillet 2022. Les hausses les plus importantes sont notées au niveau du riz (+48,6%), du blé (+25,4%), des huiles (+13,2%) et du sucre (+6,3%).

La Bceao informe que les indices boursiers internationaux ont dans l'ensemble poursuivi leur évolution à la baisse en août 2022, comparé à la même période en 2021, à l'exception du Ftse 100 qui s'est accru de 2,3% et du Nikkei 225, stable par rapport à son niveau il y a un an. Ainsi, des replis significatifs ont été enregistrés au niveau du Nasdaq Composite (-22,6%), du Dax (- 18,9%), de l'EuroStoxx 50 (-16,2%), du Standard & Poor's 500 (-12,6%), du Dow Jones Industrial (-10,9%) et du CAC 40 (-8,3%).

Sur le marché des changes, informe la Bceao, la monnaie européenne a poursuivi sa dépréciation sur un an par rapport au dollar américain (-15,5%) et au yuan chinois (-9,8%). En revanche, elle s'est appréciée de 6,7% vis-à-vis du yen japonais et de 0,2% par rapport à la livre sterling. Au niveau de la politique monétaire , la Banque d'Angleterre a rehaussé son taux directeur de 50 points de base le 4 août 2022 pour le porter à 1,75%.

De même, la Banque Centrale d'Inde a augmenté son taux d'intérêt directeur de 50 points de base, le faisant passer de 4,90% à 5,40% le 5 août 2022. En revanche, la Banque Centrale de Chine a baissé son taux directeur de 35 points de base, qui passe de 3,70% en juillet à 3,65% le 22 août 2022.