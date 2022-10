Madagascar: Les feux de la décharge d'Andralanitra asphyxient la capitale

Dans la capitale malgache, cela fait maintenant une semaine que d'épaisses fumées s'échappent de l'immense décharge à ciel ouvert d'Andralanitra, située dans l'Est de la ville.

Un phénomène déjà enregistré l'an dernier, mais qui couplé aux feux de brousse et aux fumées des briquèteries disposées autour de la ville, plongent Antananarivo dans un brouillard irrespirable. Les taux de particules fines enregistrées sont 6 fois supérieures à celles recommandées par l'OMS. Les sapeurs-pompiers qui sont à pied d'œuvre, depuis 8 jours pour circonscrire les feux et réduire le plus possible ces émanations.

Autour de la décharge d'Andralanitra, un ballet incessant de camions incendies et de camions citernes. " Dix-huit pompiers sont là-bas 24h sur 24h. " Le colonel Tiana Razafimanahaka, chef de corps des sapeurs-pompiers de la capitale, coordonne les opérations.

" Sur le terrain, il y a des brasiers, des feux qu'on éteint mais qui, à cause du vent, reprennent. Mais c'est la fumée surtout et les phénomènes de putréfaction qui dégagent des gaz toxiques. "

Les départs de feu à Andralanitra, surtout en cette période d'arrivée des premières chaleurs intenses restent classiques. Cependant, cette année, c'est l'intensité et la surface des brasiers qui ont impressionné les pompiers.

" Le phénomène de feux de décharge se fait tant en surface qu'en profondeur. À la surface, on l'éteint avec l'eau. Mais on utilise aussi d'autres d'engins pour étouffer le feu et créer les voies pour que les camions puissent circuler parce que le terrain est accidenté. Et c'est pour cela que ça met autant de temps. Le feu est circonscrit. Néanmoins, l'éteindre en profondeur prend du temps et on espère bien en avoir fini d'ici la fin de la semaine. "

Les problèmes causés par cette décharge en plein cœur de la ville sont bien connus de la commune urbaine. Différents projets ont déjà été envisagés pour la déplacer en dehors de la ville, en vain.

Aujourd'hui, l'option la plus réaliste reste la valorisation des déchets. Des unités de transformation à grande échelle devraient entrer en phase de tests ces prochains mois.