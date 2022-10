Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 Octobre2022

Burkina Faso : Gestion de la Transition- Le Capitaine Traoré, chef suprême des armées

Le Président du Mpsr est le Chef de l’Etat, Chef suprême des armées, chef de la magistrature, le garant du respect des traités et accords internationaux. Également, le président du Mpsr négocie et ratifie les traités. Le 1er ou le 2e vice-président assure ce rôle en cas d’indisponibilité du président du MPSR. La suspension de la Constitution est, par ailleurs, levée. (Source : Burkina 24)

Guinée : Gestion des affaires d’Etat- Doumbouya revient sur un décret

Aussitôt pris, aussitôt modifié. Le Président de la Transition, colonel Mamadi Doumbouya est revenu ce mercredi 5 octobre 2022 sur un de ses récents décrets. Il s’agit du Décret D 2022/04/68/PRG/ CNRD/SGG pris ce 04 octobre 2022, portant nomination des membres du conseil d’Administration de la Caisse Nationale de Société Sociale, (Cnss). (Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Diplomatie- Dmytro Kouleba chez le Vp Koné Meylet

Le ministre ukrainien des Affaires Etrangères, Dmytro Kouleba en visite de travail en Côte d’Ivoire a été reçu par le Vice- Président de la République, Koné Tiemoko M. Ce en l’absence de Alassane Ouattara qui est rentré de France le mercredi 05 Octobre 2022. (Source : abidjan.net)

Niger : Coopération avec les Usa- L’Usaid salut le dynamisme

Au terme de sa visite de travail au Niger, Dr Isobel Coleman, Vice administratrice chargée des politiques et des programmes à l’Usaid a accordé une interview à la presse, le 1er septembre dernier, dans laquelle elle a indiqué que l’Usaid continue à appuyer le gouvernement afin d’accompagner le développement économique du pays. Dr Isobel Coleman a aussi souligné que la coopération avec le Niger est toujours dynamique.« Jusqu’à nos jours, nous sommes le partenaire bilatéral le plus large.Suite au mémorandum signé lors de cette visite, nous espérons étendre cette relation pour les 5 prochaines années. Dans ce même cadre nous avons octroyé un financement de 500 millions de Dollars US et nous espérons continuer à travailler ensemble dans plusieurs secteurs dont l’agriculture, la bonne gouvernance, l’éducation, et aussi la question liée à la jeune fille »,a -t-elle indiqué. (Source : Niamey.com)

Mali : Police nationale et protection civile- Les corps militarisés

Le communiqué du Conseil des ministres tenu le mercredi 5 octobre 2022, le gouvernement a adopté un projet de loi portant militarisation de la police nationale et de la protection civile. Sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil des Ministres a adopté un projet de loi portant militarisation de la Police nationale et de la Protection civile, lit-on dans le communiqué qui a sanctionné ce conseil. (Source : abamako.com)

Sénégal : Dialogue sociale et paix durable-Les inquiétudes du Médiateur de la République

Le Médiateur de la République inquiet pour la société sénégalaise. Le Juge Demba Kandji s’est exprimé lors d’une conférence sur le thème « Dialogue social pour l’apaisement durable du secteur de l’éducation ». A cette rencontre organisée par la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’école publique, M. Kandji a déclaré : « si aujourd’hui notre société est menacée, c’est parce que la violence est en train de prendre le pas sur la réflexion, l’échange, le dialogue et le respect mutuel ». (Source : senegaalnet.com)

Sénégal : Paix et sécurité - Une réunion de haut niveau prévue à Dakar

Selon un communiqué de cette institution sous-régionale transmis mercredi à ’aLome.com’, les membres dudit comité qui prendront part à cette rencontre sont les ministres en charge des Affaires Étrangères, de la Sécurité et des Finances des huit États membres de l’Uemoa, des Présidents de la Commission de l’Uemoa, du Cip/Uemoa et du Gouverneur de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’ouest (Bceao).Les rencontres préparatoires de cette réunion de haut niveau, a précisé le communiqué, se tiendront du 05 au 07 octobre prochains à Dakar au Sénégal. Par ailleurs, une rencontre ministérielle sera précédée d’une réunion des experts les 05 et 06 octobre prochains à Dakar.

Gabon : Gestion de la dette- Libreville met ses comptes à jour

L’encours des créances de la France sur le Gabon au 31 décembre 2021, hors intérêt de retard en Euros, est fixé à 421.637.874,05, soit près de 274,855 milliards de Fcfa. Il s’agit des encours des créances qui relèvent de l’Aide publique au développement (Apd) de celles de nature commerciale. Selon un tableau de la Direction générale du trésor français, l’encours de créances de la France sur les États étrangers s’élève à environ 51,7 milliards d’euros fin 2021. La part du Gabon s’élève à 421.637.874,05, soit près de 274,855 milliards de Fcfa.(Source : alibreville.com)

Centrafrique : Partenariat Rca- Union européenne : Touadera président des travaux

Touadera, le Chef de l’Etat centrafricain a présidé le mercredi 05 Octobre à Bangui, les travaux l’édition 2022 du « Dialogue politique » entre la République Centrafricaine et l’Union Européenne. A l’occasion, Il a dit que ce dialogue politique qui s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article 8 de l’Accord de Cotonou de juin 2000, dont la fin était prévue en décembre 2020, mais prorogé jusqu’en juin 2023, se tient juste quelques mois après le Sixième Sommet Union Européenne – Union Africaine, du 17 et 18 février 2022, à Bruxelles, en Belgique. (Source : abnagui.com)

Tchad : Prolongation de la Transition- La Ceeac pend position

Dans un communiqué diffusé le mardi 5 octobre 2022, le président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (Ceeac), Gilberta Da Piedade Verissimo, a félicité le gouvernement tchadien pour la tenue du dialogue national inclusif.Tout en regrettant l’absence d’une partie de la classe, de la société civile et des politico-militaires, la Ceeac dit prendre bonne note des conclusions du dialogue notamment la prolongation de la transition de 24 mois. Elle appelle à la mise en œuvre consensuelle des recommandations issues de ce dialogue devant conduire à des élections pluralistes, crédibles et transparentes. La Ceeac invite par la même occasion les acteurs politiques tchadiens à renouveler de façon concrète leur adhésion aux valeurs politiques de l’Union africaine. De même, elle invite les partenaires du Tchad à œuvrer par les moyens appropriés pour la réussite de cette transition. (Source : Tchad infos)