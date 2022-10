Afrique Centrale: Ebola en Ouganda - Les défis face à la souche Soudan

communiqué de presse

43 personnes affectées par le virus Ebola et 29 décès dus à la maladie ont été signalés entre le 20 septembre, date de la déclaration de l'épidémie d'Ebola dans le pays, et le 2 octobre. Les cas répertoriés relèvent de la souche Soudan, bien plus rare que la souche Zaïre, habituellement plus répandue dans la région. C'est la cinquième épidémie que connaît le pays, où la dernière en date remonte à 2012. MSF collabore avec le ministère de la Santé pour mettre en place les premières actions d'urgence pour lutter contre la propagation de la maladie.

Au cours des dix dernières années, MSF est plusieurs fois intervenue lors d'épidémies d'Ebola, notamment en Afrique de l'Ouest (Guinée, Liberia, Sierra Léone) entre 2014 et 2016 et en République démocratique du Congo entre 2018 et 2020. Ces différentes épidémies provoquées par la souche Zaïre du virus ont été suivies d'avancées sur le plan scientifique, avec notamment l'homologation et la mise sur le marché de deux vaccins, mais également de traitements. Cependant, le variant relativement rare du virus (dit " souche Soudan ") en cause dans l'épidémie en cours en Ouganda soulève plusieurs défis médicaux et opérationnels pour les équipes sur place. La propagation de la maladie demande de développer rapidement des solutions de détection et de traitements efficaces dans ce pays relativement épargné par les épidémies au cours des dix dernières années.

Dispose-t-on de vaccins pour lutter contre cette épidémie ?

La particularité de l'épidémie d'Ebola en cours en Ouganda tient à son variant, la souche Soudan, pour laquelle il n'existe pas de vaccin. Des discussions sont en cours au sein de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) afin de déterminer quel candidat vaccin pourrait être déployé dans le cadre d'un nouvel essai clinique, en vue d'une possible homologation. Sans vaccin ayant prouvé son efficacité, c'est donc une grande partie de la réponse qui doit être repensée.

En effet, le vaccin rVSV (fabriqué par Merck), homologué pour le virus Ebola de souche Zaïre, est désormais un atout dans le cadre des réponses aux épidémies liées à cette souche. Il peut être utilisé pour limiter la propagation de la maladie dans le cadre d'une stratégie de vaccination dite " en ceinture ", c'est-à-dire en vaccinant les personnes ayant été en contact avec des malades et les personnes " contact de contact ", ainsi que les soignants. Un autre vaccin (fabriqué par Johnson & Johnson) peut, lui, être utilisé à la fois pendant les épidémies pour les personnes à risque d'exposition au virus, et à titre préventif avant les épidémies pour les personnes en première ligne de la réponse ou celles vivant dans les zones encore non touchées par l'épidémie.

Dans le cadre de l'épidémie d'Ebola en Ouganda, l'ensemble des acteurs de santé devront se passer de cet outil jusqu'à ce que des essais concluants soient menés à terme et qu'un vaccin soit trouvé. Médecins Sans Frontières se tient prête à apporter son aide à cette recherche, comme ce fut le cas lors des essais cliniques menés pour le vaccin de Johnson & Johnson en République démocratique du Congo en 2019 sur la souche Zaïre.

Dispose-t-on d'un traitement médical contre la souche Soudan ?

Les essais cliniques menés pour la souche Zaïre en RDC entre 2018 et 2019 ont permis d'identifier des traitements, basés sur l'utilisation d'anticorps monoclonaux, c'est-à-dire spécifiques à un virus, qui permettent une amélioration significative des chances de survie : Mab114 et regn-eb3.

Cependant, ces anticorps ne sont efficaces que contre un virus donné et ne le sont donc pas contre la souche Soudan de la maladie. A défaut de pouvoir compter sur cet outil, le traitement repose sur la prise en charge des symptômes de la maladie et la fourniture de soins intensifs afin d'améliorer les chances de survie des patients : compensation des pertes de liquides, apport en oxygène, suivi des paramètres sanguins et cardiaques, etc.

Comme dans toutes les épidémies d'Ebola, les mesures de protection et de contrôle des infections au sein des centres de santé sont primordiales afin de limiter les contaminations, notamment lors des soins apportés aux patients. " La protection du personnel de santé qui se retrouve en première ligne est une préoccupation majeure pour MSF. Il faut aussi protéger les soignants pour assurer la continuité du système de santé et les former aux standards de prévention et contrôle des infections (PCI), mais aussi mettre à disposition des équipements de protection ", précise le Dr Guyguy Manangama, responsable adjoint des programmes d'urgence à MSF.

Depuis la déclaration de l'épidémie, les autorités ougandaises ont confirmé le décès de deux personnels de santé - un médecin et une sage-femme.

Sans vaccins ni traitement, sur quels éléments peut-on agir pour limiter la propagation ?

Lors d'une épidémie d'Ebola, la proximité du dispositif de réponse avec les personnes des zones touchées est fondamentale. " Nous savons que plus les patients sont pris en charge tôt, plus leurs chances de survie sont grandes. Dans le cas d'une maladie qui n'a pas de premiers symptômes distinctifs, puisqu'ils se rapprochent par exemple de ceux du paludisme ou d'autres virus fébriles comme la typhoïde, l'enjeu principal est l'accès rapide des personnes à l'information, au diagnostic et aux soins. Lors des épidémies d'Ebola, trop de personnes arrivent encore aux centres de santé à un stade avancé de la maladie, voire meurent chez elles, contaminant ainsi d'autres personnes. C'est ce que nous devons éviter ", explique le Dr Guyguy Manangama.

Pour cela, MSF préconise d'une part la mise en place de petits centres ou unités d'isolement, dans lesquels les patients peuvent recevoir les premiers soins à proximité de leurs lieux de vie. D'autre part, des centres de référence de plus grande taille, avec un plateau de soins plus large pour les patients aux stades avancés de la maladie doivent être mis en place. Par le passé, la centralisation de la prise en charge des cas dans des grands centres a souvent entraîné le rejet de la réponse et alimenté les rumeurs et craintes des populations.

En Ouganda, MSF participe à la réponse apportée à l'épidémie et a mis en place une unité d'isolation de 36 lits, disposant d'une capacité de soins intensifs pour les patients suspects et confirmés à Mubende, ainsi que des centres de plus petite taille dans les sous-districts touchés, par exemple à Madudu (l'épicentre de l'épidémie, situé à 25 km de la capitale de district).

Nos équipes sur places prévoient également de collaborer avec des hôpitaux pour leur permettre de devenir des centres de référence pour les personnels soignants qui seraient touchés par la maladie.

Que sait-on de la propagation de l'épidémie ?

Lors d'une épidémie d'Ebola, il est fondamental de pouvoir dépister rapidement les personnes infectées, et d'identifier les personnes avec qui elles ont été en contact ( les " cas contacts "), qui se situent parfois loin des foyers épidémiques identifiés. Actuellement, des cas ont été confirmés dans cinq districts, ce qui implique une identification et un suivi des contacts sur une partie du territoire relativement étendue.

De plus, bien que la déclaration officielle soit survenue le 20 septembre, un certain nombre de décès suspects potentiellement liés à la maladie ont été enregistrés dès le mois d'août dans la région initialement touchée. Comme c'est souvent le cas au début d'une flambée épidémique due au virus Ebola, la recherche des cas et des " cas contacts " a un temps de retard par rapport à la propagation de l'épidémie. Il est donc fondamental de reconstruire le plus précisément possible les premières étapes de l'épidémie pour pouvoir déployer le dispositif de dépistage et de soins là où cela est nécessaire.

Par ailleurs, la connaissance et la compréhension de la maladie par les personnes des zones touchées par le virus, ainsi que leur adhésion à la réponse apportée est indispensable. Ainsi, des capacités de surveillance et de recherche des contacts au niveau communautaire sont nécessaires pour pouvoir identifier rapidement les personnes potentiellement contaminées. Une fois ces personnes identifiées, il faut pouvoir permettre aux malades et à leurs proches d'accéder à des soins de santé adaptés ou de s'isoler durant 21 jours en cas de contact, en levant les éventuelles barrières sociales ou économiques (coût du transport, des visites dans les centres de santé, coûts liés à la perte d'activité) avec notamment des distributions de nourriture ou de kits pour pouvoir s'isoler chez soi et de proposer un soutien psychologique aux malades et à leurs proches.

Des outils informatiques peuvent également faciliter le suivi de l'épidémie en temps réel. Pendant la dixième épidémie d'Ebola en RDC, entre 2018 et 2020, Épicentre - la branche épidémiologique de MSF - a développé de nouveaux outils pour faciliter la coordination globale des activités épidémiologiques, avec des outils de suivi et de collecte systématique de données des patients, des rapports automatisés et une plateforme web pour visualiser les données sur la gestion des cas et l'évolution de l'épidémie. Pour la première fois dans une épidémie d'une telle ampleur, le même outil de surveillance a été utilisé sur tous les sites de patients, ce qui a permis la création d'un ensemble de données combinées et complètes sur les établissements de santé consacrés à la prise en charge des patients affectés par le virus Ebola. MSF se tient aujourd'hui prête à mettre ces outils à disposition des autorités sanitaires ougandaises.

Ebola, l'histoire

La maladie à virus Ebola est une maladie grave et souvent mortelle, avec un taux de létalité des personnes atteintes pouvant atteindre 90 % lors de flambées épidémiques. Les premiers symptômes ressemblent à ceux d'autres maladies. Le virus a été découvert en 1976 en République démocratique du Congo (RDC). Il existe plusieurs variants de la maladie, celui de souche Zaïre ayant été le plus souvent en cause lors des épidémies de cette dernière décennie. Sept flambées épidémiques du virus Ebola de souche Soudan ont déjà eu lieu depuis la découverte du virus, dont quatre en Ouganda et trois au Soudan. La dernière épidémie d'Ebola en Ouganda a eu lieu en 2019, la dernière due à la souche Soudan a pris place en 2012.