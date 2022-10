Gabon: Gestion de la dette- Tout sur les créances de la France à fin Décembre 2021

L’encours des créances de la France sur le Gabon au 31 décembre 2021, hors intérêt de retard en Euros, est fixé à 421.637.874,05, soit près de 274,855 milliards de FCFA. Il s’agit des encours des créances qui relèvent de l’Aide publique au développement (Apd) de celles de nature commerciale. L’Information est du site alibreville.com). Selon un tableau de la Direction générale du trésor français, l’encours de créances de la France sur les États étrangers s’élève à environ 51,7 milliards d’euros fin 2021. La part du Gabon s’élève à 421.637.874,05, soit près de 274,855 milliards de FCfa.

Côté débiteur, ajoute la source, « la compilation inclut les créances qui relèvent de l’Aide publique au développement (Apd)) à hauteur de 416.004.425,34 euros soit (271.182.694.444,02 francs Cfa), mais aussi celles non consenties aux conditions de l’Apd (Napd) à savoir, 5.633.448,71 euros, soit (3.672.301.800,50 francs cfa), renseigne le Trésor français » De son côté, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique français, indique que la part cumulée des 6 pays de la Zone Cemac (Cameroun, Gabon, Congo, Rca, Tchad, Guinée équatoriale) s’élève à 2,218 milliards d’euros (environ 1 468,6 milliards de Fcfa) en hausse de 5%, comparé au niveau affiché il y a un an. Avec 1,499 milliard d’euros d’encours (992,3 milliards de Fcfa), le Cameroun détient plus de 67% du volume global des créances de la Cemac dues à la France, et se signale comme étant le premier pays le plus endetté de la sous-région auprès de Bercy, devant le Gabon.

Le Congo (195,4 millions d’euros) et le Tchad (101,4 millions d’euros) complètent les 33% restants. La Centrafrique et la Guinée équatoriale n’étant pas débitrices vis-à-vis de la France.