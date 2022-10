Sénégal: Lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes - La coopération internationale, outil incontournable pour démanteler les groupes organisés et le gain criminel

Dakar abrite un séminaire régional intitulé "Pour un renforcement de la coopération régionale judiciaire et policière dans la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes", du 4 au 6 octobre 2022.

L'ouverture de la rencontre, qui réunit des responsables de la délégation de l'Union européenne au Sénégal, des magistrats et des policiers venus de la Côte d'Ivoire, d'Espagne, de la France, de la Gambie, de la Guinée, de la Mauritanie, du Niger et du Sénégal, a été un prétexte pour la magistrat Yakham Lèye, directeur des Affaires criminelles et des Grâces au ministère de la Justice, une meilleure coopération internationale en matière pénale pour cerner les deux fléaux.

"La coopération internationale est devenue un outil incontournable, si nous voulons démanteler les groupes organisés et faire en sorte que le gain criminel ne puisse échapper à la sanction pénale." C'est le magistrat Yakham Lèye, directeur des Affaires criminelles et des Grâces au ministère de la Justice, qui invite ainsi les Etats engagés dans la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes à s'appuyer sur "les mécanismes de coopération pénale internationale" pour lutter plus efficacement contre ces fléaux, rapporte l'APS. Il s'exprimait hier, mardi 4 octobre, lors d'un séminaire régional intitulé "Pour un renforcement de la coopération régionale judiciaire et policière dans la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes", qui se tient à Dakar du 4 au 6 octobre 2022.

Selon l'APS, le magistrat sénégalais reste convaincu que "la mise en place des outils en est un pas très important qu'il faut consolider par l'ensemble des Etats, ainsi qu'une implication active de tous les acteurs opérationnels", a-t-il recommandé. Bon sans relever que "la faible coopération entre les intervenants de la chaîne pénale" est l'une des principales difficultés notées dans la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes. "L'analyse de nos pratiques juridiques et l'examen du flux de dossiers d'entraide pénale laisse apparaître une faible utilisation des mécanismes de coopération pénale internationale", a souligné M. Lèye.

Et d'ajouter, à titre d'exemple, au niveau judiciaire, que "les magistrats ont très peu recours aux demandes d'entraide pénale internationale". Pourtant, le trafic des migrants relève de la "criminalité transfrontalière" et ne peut être combattu qu'en limitant les investigations à l'intérieur des frontières, a-t-il reconnu. "Il est important que les acteurs puissent se connaître, identifier les canaux de coopération et mettre en commun les bonnes pratiques qui permettront de venir à bout de ces fléaux".

"LE TRAFIC DE MIGRANTS EST LA TROISIEME ACTIVITE CRIMINELLE LA PLUS LUCRATIVE, APRES LE TRAFIC DE DROGUE ET LE TRAFIC D'ARMES"

Revenant sur la traite des personnes, le Yakham Lèye est d'avis que ce fléau présente des "éléments d'extranéité". Suffisant pour qu'il en appelle à mieux outiller les intervenants (commissaires de police judiciaire et magistrats), pour exploiter les canaux de coopération, pour plus d'efficacité dans la lutte contre ce phénomène. Aussi a-t-il rappelé que le trafic de migrants est la troisième activité criminelle la plus lucrative, après le trafic de drogue et le trafic d'armes. Ce phénomène "affecte notre jeunesse et l'avenir de nos nations", a déploré M. Lèye.

Le séminaire réunit des magistrats et policiers venus de Côte d'Ivoire, d'Espagne, de France, de Gambie, de Guinée, de Mauritanie, du Niger et du Sénégal dont des responsables de la délégation de l'Union européenne (UE) au Sénégal et le Contrôleur général Mame Seydou Ndour, le directeur de la Police de l'Air et des Frontières, entre autres. Son objectif est de renforcer les capacités des différents maillons de la chaîne pénale sur les difficultés éventuelles rencontrées à l'occasion de leur mission. À l'issue de cette rencontre, des propositions pour le renforcement de la coopération internationale judiciaro-policière seront émises.

Elle entre dans le cadre des activités du Partenariat Opérationnel Conjoint (POC) sollicité par le Sénégal et qui porte sur la lutte contre l'immigration irrégulière, le trafic de migrants et la traite des personnes. Doté d'un budget d'environ 6 milliards FCFA (9 millions d'euros) financé par l'UE, le POC a démarré le 29 octobre 2019 pour 3 ans. Il est mis en œuvre par CIVIPOL, opérateur du ministère de l'Intérieur français, en partenariat avec la FIIAPP, agence espagnole de coopération et animé par une équipe sénégalo-européenne.

Celle-ci entend, par une approche partenariale, globale et inclusive, soutenir prioritairement la lutte contre les réseaux criminels de trafiquants de migrants, en associant les Forces de sécurité et de défense, et ce dans le cadre du renforcement de la chaîne pénale.

Pour la circonstance, le programme NETCOP, également soutenu par l'Union européenne, a été associé à cette rencontre. Ce dernier a pour objectif d'établir un réseau d'échange et de communication entre les unités chargées de la lutte contre les filières criminelles en Afrique de l'Ouest et à mutualiser les bonnes pratiques professionnelles.