Congo-Kinshasa: Beni - Le député Ngahangondi encourage les FARDC à relancer la traque des ADF

Le député national Jean-Paul Ngahangondi a encouragé, mercredi 5 octobre, les FARDC à mener des actions contre les ADF afin d'imposer la paix dans le territoire de Beni (Nord-Kivu).

Cet élu de Beni l'a dit à l'occasion du triste anniversaire, en ce mois d'octobre, du début des tueries des rebelles de l'ADF à Beni.

" Huit ans de massacre en territoire de Beni, c'est de trop, les vraies opérations de traque des rebelles s'avèrent urgentes ", a déclaré Jean-Paul Ngahangodi.

Il estime également que l'armée nationale devra cesser de jouer à la défensive face aux rebelles ADF.

" Comment voulez-vous espérer à la paix lorsque vous ne voulez pas lancer les opérations contre l'ennemi ? [NDLR : les rebelles ADF]. Et notre armée sur terrain ne joue qu'à la défensive, et ça je l'ai toujours dit. On a plutôt besoin des opérations d'offensives. C'est-à-dire amener la guerre à l'ennemi là où il est. La population a plus besoin des opérations militaires. Parce que l'armée est là pour protéger l'intégrité du territoire nationale, protéger la population et ses biens ", a poursuivi Jean-Paul Ngahangodi.

Cet élu de Beni dit cependant regretter de voir " les militaires déployés dans ce territoire sans moyens pouvant leur permettre d'imposer la paix ".

Il a recommandé par ailleurs que l'armée empêche la circulation illicite d'armes à Beni.

En septembre dernier, l'ONG Centre d'étude pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme (CEPADHO) avait exhorté la population à plus de solidarité avec les FARDC dans les opérations de traque des ADF au Nord-Kivu et en Ituri.