Seychelles: Monaco Explorations - Expédition océanique en route vers l'atoll d'Aldabra au pays

L'expédition Monaco Explorations dans l'océan Indien occidental à bord du navire océanographique et de ravitaillement sud-africain S.A. Agulhas II a quitté Le Cap lundi et devrait atteindre l'atoll d'Aldabra aux Seychelles le 19 octobre. Initiée par le Prince Albert Ier de Monaco il y a plus d'un siècle et dirigée aujourd'hui par son arrière-arrière-petit-fils le Prince Albert II de Monaco, l'expédition se dirige d'abord vers l'île Maurice et la Réunion avant de se diriger vers les Seychelles. La médiatrice locale des médias des Explorations de Monaco, Irene Du Preez, a déclaré à la SNA qu'"un total d'environ 100 personnes, dont des scientifiques, de jeunes chercheurs et des étudiants de l'école à bord, des cinéastes, des photographes et des plongeurs" feront partie de l'expédition".

L'expédition à venir, qui s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la Principauté de Monaco auprès de la communauté internationale pour la protection et la gestion durable de l'océan, se déroulera du 19 au 25 octobre sur l'atoll d'Aldabra, l'un des sites seychellois inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Photo : L'expédition atteindra l'atoll d'Aldabra aux Seychelles le 19 octobre. (Monaco Explorations) Photo License: All Rights Reserved

Suite à sa participation à l'Assemblée générale des Nations Unies le mois dernier, le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a annoncé que le prince Albert II de Monaco et la célèbre scientifique Sylvia Earle se rendraient à Aldabra, pour promouvoir le site du patrimoine mondial.

Pendant les deux mois passés dans l'ouest de l'océan Indien, Monaco Explorations effectuera diverses recherches et secteurs autour de l'atoll d'Aldabra, sur le banc de Saya de Malha et autour de l'île de Saint Brandon.

Mme. Du Preez a déclaré que le programme est guidé par les quatre thèmes de Monaco Exploration qui sont la protection des coraux, la protection de la mégafaune, les aires marines protégées et les nouvelles techniques d'exploration.

"Il se concentrera également sur la satisfaction des besoins des gouvernements des Seychelles et de Maurice tout en étant en étroite relation avec les organes et initiatives internationaux et régionaux concernés", a-t-elle déclaré à la SNA.

Le navire prend la mer avec un premier groupe de 20 scientifiques et techniciens qui seront ensuite rejoints par d'autres à Maurice et à la Réunion au fur et à mesure de sa progression.

Lors du séjour aux Seychelles, il y aura également des interactions entre les étudiants du pays ainsi que ses scientifiques.

Mme. Du Preez a déclaré que cette "dernière édition du projet de l'expédition a été approuvée en tant que contribution à la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable 2021-2030".

Les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental avec une zone économique exclusive de 1,4 million de kilomètres carrés est considérée comme un champion de l'économie bleue.