Angola: Prochain lancement d'Angosat-2

Luanda — Le gouvernement angolais a annoncé, ce mardi, le lancement en orbite du satellite Angosat-2 le 12 de ce mois, à Baïkonour, au Kazakhstan.

L'annonce a été faite par le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, lors de l'ouverture des activités autour de la Semaine mondiale de l'espace.

Il s'agit d'un projet que l'exécutif a entrepris pour réduire la fracture numérique en Angola et sur le continent, permettant l'expansion des services de télécommunications dans les zones les plus reculées du pays à des prix compétitifs.

Mário Oliveira a, d'autre part, expliqué que le satellite comprenait une série de services, couvrant le continent africain, en mettant davantage l'accent sur la région sud, et une partie importante du sud de l'Europe.

L'Angosat-2 a une capacité de transmission sept fois supérieure à celle du premier appareil, qui avait 16 "transpondeurs " (retransmetteurs) en bande C et six en bande KU.

Il aura également six " transponders " en bande C, 24 en bande KU et, comme nouveauté, un retransmetteur en bande KA.

Avec un poids total de deux tonnes, Angosat-2 est un satellite à haut débit de transmission (HTS) et fournira 13 gigabytes dans chaque région éclairée (zones de portée du signal satellite). Le satellite sera basé sur la plate-forme Eurostar-3000 et aura une durée de vie de 15 ans.

Angosat-2 a commencé à être construit le 28 avril 2018, dans les installations d'Airbus en France, où toute la charge utile du satellite a été installée, tous les composants qui permettront son fonctionnement.

La structure a ensuite été transférée à l'usine ISS Reshetnev dans la ville "fermée" de Zheleznogorsk, près de Krasnoïarsk dans la région de la Sibérie, où le boîtier a été produit et le démarreur installé. Cela a été suivi d'un transfert vers le site de lancement, à la station aérospatiale de Baïkonour, au Kazakhstan, d'où il sera lancé vers l'orbite spatiale.

Le ministre angolais des Télécommunication, Technologie de l'Information et Communication Sociale, Mário Oliveira, a souligné que l'objectif principal du satellite était l'expansion des services de télécommunications.

Selon le ministre, l'Angola a été déjà contactés par des pays africains, en particulier ceux de la SADC, pour fournir des services à ces États, en mettant l'accent sur les services de télécommunications.

L'Angola, a-t-il dit, dirige le partage des satellites de la SADC et, dans ce contexte, travaille à l'introduction d'Angosat-2 dans les pays de la région.

Le satellite AngoSat-2 remplace l'Angosat-1, le premier satellite angolais lancé en orbite le 26 décembre 2017, mais qui a disparu dans l'orbite.

Après le lancement, il y a eu une perte de contact en raison d'une panne du sous-système d'alimentation du satellite peu de temps après son entrée en orbite, bien que les communications aient été rétablies, il y a eu des problèmes avec l'alimentation électrique du satellite.