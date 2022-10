Gabon: Ogooé-Maritime / Nancy Bounang Bouami au service de l'Etat à Mpaga

Nancy Bounang Bouami a officiellement été installé dans ses fonctions de Sous-Prefet du district de Mpaga. La cérémonie de cet événement a été conduite par le Gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime, Paul Ngome Ayong, ce mercredi 05 octobre 2022.

C'est au nom des pouvoirs qui lui sont conférés, que Paul Ngome Ayong, Gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime, a eu l'honneur d'installer Nancy Bounang Bouami dans ses nouvelles fonctions de Sous-Préfet du district de Mpaga.

La nouvelle autorité du district de Mpaga se félicite d'avoir le Gouverneur et de le savoir à ce grand rendez-vous qui l'installe officiellement dans les fonctions qui sont les siennes. "J'aimerais, à la manière d'un élève assidu et d'un fils à l'écoute, bénéficier de vos précieux conseils et appliquer à la lettre, toutes vos recommandations"fait-il savoir à la première autorité provinciale.

Nancy Bounang Bouami dit mesurer à juste titre, le poids des responsabilités qui sont les siennes et il imagine par ailleurs, l'extrême délicatesse des différentes actions et interférences que ces différentes responsabilités impliquent. "Soyez rassurés, j'ai bien conscience des défis considérables auxquels ce district est confronté. Aussi, voudrais-je compter sur votre encadrement et votre expérience" dit-il en sollicitant une fois encore le Gouverneur.

Aux agents administratifs, agents des forces de Défense et de Sécurité du district, il a rassuré de sa détermination à rassembler tout le monde afin de préserver et renforcer le vivre-ensemble, en garantissant à la population, la sécurité, la tranquillité la protection et surtout, un service public de qualité et équitable auquel ils ont droit.

Aux responsables politico-admnistratifs, aux populations représentés par les auxiliaires de commandement et quelques notables, le Sous-Préfet a dit témoigner de son respect et de sa considération. "Je viens ici en homme de bonne volonté dans un esprit d'écoute et de dialogue. Je ne viens pas ici pour commander, mais je viens ici pour servir au nom du commandement. Mon rôle désormais est de servir l'État en étant proche des populations et surtout, en veillant au respect et à l'application de la loi" va t-il conclure en appelant à la bonne et franche collaboration des uns et des autres.