Togo: "Quel drôle de Président avons-nous au Togo" ?, s'interroge Dr Spieker

opinion

Ce pays est submergé de problèmes et celui qui le dirige ne fait aucun effort pour les résoudre pacifiquement mais en même temps, il se montre le plus soucieux quand il y a un problème dans un pays de la sous-région et il s'efforce pour trouver une solution à ce problème. Quel drôle de "père de famille" est-il et qui laisse ses enfants affamés à la maison mais s´en va se comporter en "bon père de famille chez ses voisins" ?

Est-il vraiment "bonus pater familias" ? Une expression latine, chère aux juristes pour dire comment un père de famille devrait normalement agir ou se comporter dans une situation bien déterminée. Faure Gnassingbé est-il "un bon père de famille" pour le Togo en tant que président ? Comprenez cette expression comme la manière dont un individu devrait se comporter dans une situation déterminée dont il a la maîtrise et non un père de famille au sens propre du terme.

Certes, c´est bon d´intervenir pour apporter des solutions quand un pays voisin et ami rencontre des difficultés. Mais c´est difficile de comprendre et concevoir comment son propre pays est submergé de problèmes et il ne cherche pas à leur trouver une solution pacifique. Mais en même temps il se montre toujours disponible avec promptitude et créativité pour résoudre les problèmes des autres pays voisins.

Est-ce une façon de se racheter dans l'opinion internationale et chez les voisins de la CEDEAO et de l'UA ? Si c´est ça, et c´est bien ça, on ne peut pas laisser Faure Gnassingbé continuer à diriger le Togo avec cette stratégie, pleine de cynisme er sadisme. Oui, c´est du cynisme et sadisme. Il n´y a pas d'autres mots pour qualifier ce genre de comportement de la part d'un chef d'État. Faure Gnassingbé manque du coeur pour les Togolais. Seul le pouvoir compte pour lui.

Il ne peut pas se dire que, s´il perd de popularité chez lui, il pourra la racheter dehors en faisant "bon office" chez les voisins. C´est du dehors qu´on vote pour lui au Togo ou bien c´est son peuple qui vote pendant les élections ? C´est le vote des Burkinabé, des Maliens, des Guinéens, des Ivoiriens, etc.. qu´il sollicitera en 2025 quand il va chercher à se maintenir au pouvoir ou celui de son peuple, des Togolais qu´il ne respecte même pas et fait souffrir ?

Il faut avoir le courage de dire certaines choses telles qu´elles sont. Faire de la politique, c´est pouvoir dire ce que l´on ressent ou pense au fond de soi-même par rapport à une situation qui se présente : en 2025 il va partir. Le mieux est que la décision vienne de lui-même et je le lui souhaite en bon citoyen et démocrate, soucieux de l'avenir du pays qu'il aura dirigé pendant 20 ans au compteur en 2025, le père 38 ans en 2005, de même nom.

Est-il concevable dans une République que celui qui est né en 1967 et qui aura 58 ans en 2025, ne connaisse que deux présidents, père et fils de même nom ? Qu´il ne se caresse plus ce rêve de diriger ce pays dans sa tête au-delà de 2025. Les Togolais sont fatigués de lui. C´est terminé. Le bon Dieu va le lâcher à la fin de ce mandat car il agit mal envers son peuple et se montre le plus bienveillant dehors envers les voisins dans la sous-région alors que son propre peuple souffre et a des problèmes. Quel genre de Président est-il ? Dites-moi.

S´il agit en bon père de famille chez les voisins, il faut qu´il montre cette qualité hors norme aussi à son peuple qui souffre avant que les pays voisins ne rencontrent des problèmes. Les Togolais ne peuvent plus tolérer ce genre de comportement. Il doit quitter le pouvoir en 2025. Faure Gnassingbé ne sera plus à la tête de ce pays à la fin de ce mandat en cours. Mais donnons-lui quand même la chance de terminer ce mandat qui finit en 2025 et ce sera terminé, afin qu´il parte dans la paix et la quiétude et se reposer et laisser la place à ceux qui veulent vraiment du bien pour ce pays. Il n´est pas venu pour diriger le pays et chercher le bien du peuple togolais.

Chaque Togolais doit se mettre pyschologiquement dans la tête que Faure Gnassingbé doit partir en 2025. Ce n´est plus possible. On ne peut pas continuer ainsi. C´est insupportable pour les Togolais, ce qu´il fait et de la manière dont il dirige le pays pendant déjà plus de 17 ans. Les trois ans restants, qu´il les termine mais qu´il se dise aussi que c´est son dernier mandat.