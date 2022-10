Togo: Assaut togolais au PRIMUD 2022

Le Togo sera bel et bien présent à l'évènement annuel de récompense des artistes Ivoiriens et Africains, PRIMUD (Prix international des musiques urbaines et du Coupé décalé) 2022.

Si le pays est représenté dans la catégorie des musiques urbaines par Zaga Bambo, il fait encore plus fort dans la catégorie de meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest, trois ambassadeurs sur les dix-huit (18) nominés. Dans cette catégorie, on y retrouve Santrinos, Almok et Toofan

Pour les quatre artistes togolais, voici les liens : https://primud.ci/categorie/artiste-afrique-de-l-ouest et https://primud.ci/categorie/artiste-variete-urban

Pour information, les PRIMUD sont à leur 7ème édition, et sont organisés par M Group de l'artiste ivoirien et ancien de la Jet Set de Douk Saga, Molare.