Sénégal: Banque assurance - Le Groupe Sunu fait une réorganisation de sa gouvernance exécutive

Le Conseil d'administration de Sunu Participations Holding (Sph), société mère du Groupe Sunu, a décidé lors de sa séance d'une réorganisation de sa gouvernance exécutive, avec effet au 1er octobre 2022.

Selon un communiqué de presse, cette évolution est devenue nécessaire compte tenu du développement du Groupe Sunu sur de nouveaux marchés, à sa consolidation dans ses métiers stratégiques suite notamment, aux opérations de croissances externes de ces dix dernières années et à ses bonnes performances intrinsèques. Les décisions suivantes ont donc été prises.

La même source informe que les fonctions de Président du Conseil et de directeur général qui étaient exercées par Papa Pathé Dione, ont été dissociées. Le Comité de direction a été consolidé avec la nomination officielle des trois membres qui étaient déjà très impliqués dans la direction et la gestion quotidienne des affaires du groupe. Il s'agit de Mohamed Bah, Joël Amoussou et Karim-Franck Dione.

"Mohamed Bah a été nommé Directeur général du Groupe, avec en charge - au niveau opérationnel, de l'activité Assurance dans les Zones Côte d'Ivoire et Uemoa-Ouest ainsi que l'activité bancaire et financière du Groupe ; - et au niveau fonctionnel, du pôle Métiers Core Business Assurance (technique, développement commercial), du pôle Métiers Business support (comptabilité et consolidation, communication, juridique, ressources humaines) et du pôle Gestion financière ", lit-on dans le document.

Selon la même source, Joël Amoussou et Karim-Franck Dione ont été respectivement reconduits et nommés directeurs généraux délégués, et particulièrement, sont en charge : Joël Amoussou - au niveau opérationnel, de l'activité Assurance dans les Zones Uemoa-Est et Cemac ; - et au niveau fonctionnel, du pôle Corporate finance et du pôle contrôle Interne (audit, actuariat contrôle, gestion des risques, contrôle permanent, conformité). Pour Karim-Franck Dione, il est - au niveau opérationnel chargé de l'activité Assurance - Zone hors Cima et des autres activités - et au niveau fonctionnel, du pôle IT et digital ainsi que le pôle planification, budget et pilotage.

Papa Pathé Dione a été nommé Président du Conseil d'administration et membre du Comité de direction.

"Par ailleurs, le développement du pôle bancaire du groupe est porté par la société du groupe, Sunu Investment Holding (Sih), en sa qualité de compagnie financière holding inscrite sur la liste des compagnies financières de l'Uemoa. Cette évolution dans la gouvernance du groupe, fondé depuis près de 25 ans par Papa Pathé Dione, marque ainsi la confiance affichée en l'équipe de direction qui pilote le Groupe à ses côtés depuis de très nombreuses années et renforce la collégialité qui a toujours prévalue dans l'exercice des fonctions exécutives au sein du Groupe ", explique-t-on.