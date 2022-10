Angola: Le pays enregistre plus de 20 000 nouvelles infections du VIH par an

Luanda — Vingt-deux mille (22 000) nouvelles infections au VIH-sida sont enregistrées chaque année en Angola, a informé ce mercredi, à Luanda, le président du Réseau angolais des services de lutte contre le sida (ANASO), António Coelho.

S'adressant à la presse, en marge de la préparation de la Journée mondiale de lutte contre le sida, António Coelho a indiqué qu'environ 16 000 personnes meurent du VIH par an, et sur les 350 000 personnes vivant avec cette maladie, seules 120 000 suivent une thérapie antirétrovirale.

Concernant les enfants, 6 000 sont en suivi thérapeutique, sur un total de 39 000 atteints de la maladie, tandis que 44 000 jeunes de 14 à 24 ans sont séropositifs et seulement 30 % sont sous traitement.

En ce qui concerne les taux de transmission verticale, il a signalé une réduction de 28 à 18 %, mais le nombre est encore élevé, malgré la contribution du projet "Naître libre pour Briller".

Luanda est la province avec le plus grand nombre de transmission, soit 40% des cas, suivie des provinces de Moxico, Cunene, Lundas, Cuando Cubango et Cuanza Norte.

Selon le responsable, la situation du sida en Angola reste préoccupante et certains cas sont alarmants, en raison d'un ensemble de facteurs contribuant à son augmentation, tels que la pauvreté, la mobilité de la population, ainsi que le début précoce de l'activité sexuelle chez les jeunes.

Un autre phénomène inquiétant, a-t-il ajouté, est lié au manque d'équipements, à l'insuffisance des préservatifs, du matériel d'information et d'éducation, mais aussi à la base de données statistiques reposant sur des estimations qui ne reflètent pas la réalité des faits.

La réunion d'aujourd'hui a servi à créer des stratégies et à répondre aux préoccupations des communautés, et a envisagé des actions communautaires, comme des visites de plaidoyer, des campagnes de prévention et d'éducation, ainsi que l'expansion des actions communautaires.

Créée en 1994, ANASO est une organisation apolitique à but non lucratif dotée de la personnalité juridique et constitue une réponse inter-organisationnelle au problème du Sida en Angola, et son objectif est de faciliter le partage d'informations et d'échange d'expériences entre les OSC de lutte contre le VIH-sida en Angola et d'éviter la duplication des activités et le gaspillage des ressources.