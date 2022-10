Afrique: Tennis - Circuit ITF junior - Au moins une malgache en finale

Le circuit ITF U18 LEG II réussit bien aux raquettes malgaches. Iriela Rajaobelina affrontera Randy Rakotoarilala tandis qu'Elisoa Andriantefihasina rencontrera l'Égyptienne Adel Malak Ahmed. Au moins une place sera assurée pour la grande finale de samedi prochain. La deuxième étape du circuit ITF World tour U18 grade 5, qui se joue actuellement au Club Olympique d'Ilafy, approche de son dénouement. Lors des matches de quarts de finale joués hier, deux jeunes filles malgaches ont réussi à se qualifier au tour suivant et s'affronteront en demi-finales vendredi. Sur le court 2, Iriela Rajaobelina, tête de série numéro 3, sous bannière française, a battu Ravaka Rama-nantoanina en 3 sets 6/1 3/6 6/2.

Un match à rebondissements sur lequel les deux jeunes filles ont montré des prouesses tennistiques pendant plus de 2 heures 30 minutes de jeu. Le premier set a vu la domination sans partage d'Iriela Rajaobelina. Avec ses services bien précis et bien placés, son adversaire du jour, Ravaka Ramanan-toanina, a eu du mal à retourner et a commis beaucoup de fautes directes. Avec une réussite à plus de 80 % de premières balles, Iriela Rajaobelina a marché sur l'eau.

Au bout de 27 minutes, elle a bouclé le premier set. Au second set, Ravaka Ramanantoanina a changé de tactique. Elle est devenue plus agressive sur chaque balle et elle a adopté une nouvelle attitude en contre. Au bout de six jeux, Ravaka Ramanantoanina a réussi à retourner la situation pour mener 4/2 puis 5/3. À son service pour le gain du set, elle n'a pas tremblé et est revenue à un set partout.

Randy en démonstration

Le troisième set a été une autre paire de manches. Ravaka Ramanantoanina est de nouveau tombée dans ses travers du premier set. Elle a commis beaucoup de fautes directes et après 15 minutes de jeu, le score était de 4/1 en faveur d'Iriela Rajaobe-lina. Avec un sursaut d'orgueil et en s'encourageant elle-même, Ravaka réussit à revenir à 5/3. Mais très forte au premier service, Iriela Rajaobelina a bouclé le set après 35 minutes de jeu.. " C'était un bon match. Au troisième set, j'ai un peu relâché mais j'aurais dû rentrer directement dans le jeu. Ce n'est pas une excuse mais c'est le jeu ", a confié Ravaka Ramanantoa-nina.

Dans l'autre quart de finale, la Malgache Randy Rakotoarilala a battu l'Améri-caine Kashish Kant en 2 sets 6/0 - 6/2 au bout de 1 heure 40 minutes de jeu. C'était une Randy en démonstration de tout son talent. Sa place en demi-finale est bien méritée et avec le potentiel qu'elle a, gagner ce circuit est à sa portée.

Après la rencontre, Randy Rakotoarilala a expliqué: " Malgré le score de 2 sets à 0, c'était assez serré. Beaucoup d'égalités et d'avantages durant la confrontation. J'ai bien joué et j'ai raté une balle de match. Mon avantage c'est que j'ai su gérer les points importants ". Dina Razafimahatratra, diplômé level 3 et consultant au département coaching de la Fédération internationale de tennis, a affirmé que " Iriela et Randy ont le niveau pour gagner un tournoi de grade 5. Ce sera une belle demi-finale ... au moins une de mes élèves sera en finale et bravo à elles. C'est juste une fierté de suivre leurs performances de loin. Chacune a ses chances et que la meilleure gagne ".

Quelques résultats

Randy Ikoriantsoa Rakotoarilala bat Kashish Kant 6/0 6/2

Iriela Rajaobelina bat Ravaka Ramanantoanina 6/1 3/6 6/2

Rurik Rajini bat Maxwell Castle 3/2 Abandon

Moustafa Noureldine bat Rashi Ragav Janakaraj 6/1 3/6 6/2