Sénégal: Malicounda - Dotation en fournitures scolaires et matériel didactique : Une enveloppe de 20 millions de francs dégagée, 800 kits scolaires distribués

Maquette Séne, le maire de Malicounda et directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), a procédé à la remise de fournitures scolaires et de matériel didactique, d'une valeur de 20 millions de francs CFA, à l'ensemble des 43 écoles de sa commune.

La perpétuation de cette tradition d'assister les élèves et écoles est marquée d'une touche nouvelle. La fondation Anne Marie Dione s'est illustrée par la remise de 800 kits scolaires, les 500 aux élèves en situation de vulnérabilité et les 300 attribués à des bénéficiaires sur la base de critères d'excellence et issus des vingt meilleures écoles de la commune de Malicounda c'est-à-dire celles ayant eu un taux de réussite de 50% au Certificat de fin d'études élémentaires (Cfee). Toujours dans le lot des distinctions avec des motivations, les dix meilleures écoles ont aussi reçu des ordinateurs.

La démarche sélective pour attribuer ces prix ou récompense est payante car, chaque année, des écoles se défoncent avec leurs équipes pédagogiques pour être dans le lot des meilleurs établissements scolaires. Maguette Sène a dit non à la gratuité pour les factures d'eau et d'électricité des écoles, mais compte subventionner pour faire face aux charges de fonctionnement dans le cadre du budget 2023 de la commune.

Des enseignants ont apprécié la démarche de l'équipe municipale, malgré les doléances citées plus haut en plus du déficit de tables-bancs. Le département de Mbour totalise deux Inspections de l'éducation et de la formation (Ief), des centaines d'écoles, des dizaines de Collèges d'enseignement moyen (Cem) et de lycées.

Donc le constat est que le département de Mbour se caractérise par une carte scolaire croulant sous le poids du gigantisme. L'Ief de Mbour a été éclatée pour donner Mbour 1 et Mbour 2. Des parents d'élèves, dans la commune de Mbour, malgré une dizaine de Cem, en demandent encore et en font des critères de meilleures conditions de travail.