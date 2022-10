Sénégal: Prise en charge du cancer, brt, lac rose - Ces instructions de Macky Sall à son gouvernement

Parmi les points abordés en conseil des ministres, figurent la prise en charge du cancer. Sur ce point, " le président de la République a demandé au ministre de la santé et de l'action sociale de mobiliser toutes les ressources et le plaidoyer nécessaires, en vue d'accentuer la lutte contre le Cancer, notamment les cancers qui frappent les femmes, en accompagnant au mieux la prise en charge des malades, ainsi que les initiatives et actions des associations engagées pour freiner la progression de cette maladie au Sénégal ".

Dans cette dynamique, informe le document, il a rappelé au ministre de la santé et de l'action sociale, " la nécessité de prendre toutes les dispositions pour assurer un suivi adéquat de la réalisation, dans les délais, du centre national d'oncologie ". S'agissant du Bus rapid transit (BRT) dont le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, a annoncé l'acquisition des premiers bus en mars prochain, le président Macky Sall, a rappelé, " l'urgence de finaliser le nouveau plan de circulation dans la région capitale ".

En outre, il a demandé au ministre en charge des Infrastructures, " de faire l'état des lieux de la voirie urbaine dans l'agglomération de Dakar, au regard des dégradations notables, actuellement observées sur de nombreux axes et quartiers ". Le chef de l'Etat a également engagé Mansour Faye, " à accélérer la finalisation des travaux relatifs à la mise en service prochaine du projet Brt ". La préservation du Lac Rose a été abordée en conseil des ministres. Sur la question, le chef de l'Etat a invité le ministre de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique à présenter un rapport circonstancié sur la situation actuelle du Lac Retba (dit Lac Rose), en vue de la préservation des écosystèmes et des activités économiques autour de ce site naturel classé ".