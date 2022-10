Madagascar: Entreprise franche - Actual Textiles décroche le trophée SST de la CNaPS

La gestion de la santé et de la sécurité au travail (SST) au sein d'une entreprise fait partie des critères pris en compte par les clients internationaux, notamment dans le secteur de la zone franche industrielle. Mais c'est aussi, avant tout, un devoir pour toute entreprise qui se respecte. C'est dans ce contexte que la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS) a mis en place le label SST destiné justement aux entreprises qui mettent un point d'honneur sur les dispositifs sanitaires et sécuritaires afin de donner à ses employés un environnement de travail décent.

Etoile 2

Aujourd'hui, une trentaine d'entreprises malgaches ont eu droit à cette récompense dénommée Trophée SST de la CNaPS. La dernière en date est l'entreprise franche Actual Textiles sise à Ambohipanja qui a reçu le trophée Etoile 2. Il s'agit du deuxième niveau de cette distinction attribué à une entreprise qui dispose d'un système de management SST. Actual Textiles a préalablement reçu l'Etoile 1 dénommée Fehizoro pour la conformité de son système SST aux législations nationales en vigueur en la matière.

La prochaine étape sera l'Etoile 3 quand l'entreprise disposera d'un référentiel international équivalent à la norme ISO 45001. Avant de décrocher, Actual Textiles a fait l'objet d'un audit de sa gestion SST par les services de la CNaPS. Plus particulièrement par la direction de la santé et de la sécurité au travail. Depuis sa mise en œuvre en 2021, 30 entreprises ont décroché le label SST dont la mise en place s'est faite en partenariat avec le ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales et les organismes de santé interentreprises comme la SMIE, l'OSTIE, l'AMIT, le FUNHECE et l'ESIA.

Audit

Opérant à Madagascar depuis 20 ans, Actual Textiles a déplacé son usine du côté d'Ambohipanja, il y a un an et devient un lauréat du label SST. " Nous tenons à remercier les autorités compétentes et l'ensemble de nos équipes pour cette distinction ", a déclaré Ilann Hiridjee.

Et d'ajouter que " la protection sociale, la formation continue de nos équipes et la promotion du savoir-faire malgache sont au cœur de notre projet et nous y déployons les ressources nécessaires ". Cette reconnaissance constitue, en tout cas, la preuve concrète des actions et projets menés par Actual Textiles qui est aussi une entreprise socialement responsable privilégiant les employés résidents dans la commune d'Ankadikely Ilafy. En effet, sur les 480 employés 60% sont des habitants de cette commune qui a, par ailleurs bénéficié d'initiatives de la part d'Actual Textiles, comme la construction d'une école et la mise en place d'un éclairage public.