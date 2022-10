Madagascar: Football - UCEF Challenge U17 - Douze équipes en compétition

Le tournoi UCEF Challenge U17, deuxième édition débutera le 16 octobre et ce, jusqu'au mois de janvier 2023 au stade Elgeco Plus By-pass. Cette édition sera unique et sera d'une version améliorée de la précédente. Si huit équipes étaient en lice en 2021, douze le seront cette fois-ci. Les play-offs étaient uniquement destinés aux quatre premières équipes l'année dernière, mais cette nouvelle saison, ce seront les huit premières équipes qui disputeront cette étape. L'AS Spartiates participera pour la première fois à ce tournoi de relève. Le club fête ses 16 ans et son objectif est d'y créer un exploit.

JSEM fait également partie des équipes participantes. C'est un tout nouveau club qui se situe à Nanisana et qui a été sacré vice-champion lors de la première édition du tournoi Doritos. Ses joueurs sont arrivés jusqu'en demi-finale au championnat de la Section Tana-ville et à l'Orange Cup Mada. Les protégés de Tanjona ont comme objectif de remporter la coupe. L'Elgeco Plus, l'équipe vice-championne du Play-off Challenge U17 édition 2021 ne manquera pas aussi le tournoi.