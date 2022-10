Madagascar: ADN - " Madagascar devrait se surpasser "

" Madagascar devrait briller, ne pas rester un pays pauvre ". Ces propos sont du ministre Edgard Razafindravahy tout en essayant de convaincre l'opinion internationale afin que les producteurs malgaches puissent avoir leur part de soleil. Toujours est-il que la semaine dernière, Madagascar a été choisie pour accueillir le " Panel international sur le cacao fin " en 2023. C'est le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation qui s'est déplacé à Abidjan pour convaincre les participants aux assises internationales portant sur l'organisation internationale du cacao. Pour le président national de l'ADN " Madagascar doit se surpasser pour mériter sa place au niveau mondial ". Il a cité, entre autres, la vanille et le cacao. Et d'ajouter que " si l'on pense vraiment à améliorer la condition de vie des paysans producteurs, il faudrait faire face à ceux qui soufflent le chaud et le froid ". Cet opérateur économique n'est pas un novice sur le plan économique et ce n'est pas pour rien qu'il a été nommé ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation.