Madagascar: Sonose - Foibe - " Pas de développement si les enseignants et les éducateurs continuent d'être négligés "

5 octobre, Journée mondiale des enseignants et des éducateurs. C'était l'occasion pour la Solidarité des Normaliens en Sciences de l'Éducation de Madagascar ou SONOSE/FOIBE de se faire entendre. Profitant de la journée pour détourner l'attention de tous les citoyens, " les hauts responsables ", militaires ou civils, mais aussi les élus, la SONOSE a rappelé que nous sommes tous là grâce aux éducateurs et aux enseignants. " Aucun pays ne peut se développer si les enseignants et les éducateurs continuent d'être négligés ", a ainsi souligné le communiqué de la SONOSE publié hier.

Cela a été confirmé par les propos du Directeur général du commissaire des Nations unies à l'éducation, à la science et à la culture lors du sommet sur la réforme et à New York en septembre 2022 : " Il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de sécurité s'il n'y a pas d'éducation ". Et le Secrétaire général des Nations unies a également déclaré : " Le financement de l'éducation devrait être une priorité pour tous les gouvernements ".

L'association n'a pas manqué de féliciter tous les efforts déjà déployés par l'Etat en matière d'Education et d'Enseignement. Le ministère de l'Education nationale est d'ailleurs le département a qui il a été offert le plus de " post budgétaire ". Toutefois, la SONOSE a déploré le manque de qualité dans le recrutement de ces dernières années au détriment de ceux qui ont été formés pour cela.

edAinsi, la SONOSE a indiqué ses souhaits afin de remédier à ce problème. L'augmentation du budget ainsi que de " postes budgétaires " pour le ministère de l'Education, l'amélioration des infrastructures écolières, recrutement des sortants de l'Ecole Normale Supérieure (ENS) et la revalorisation de l'" Education à la citoyenneté ", sont entre autres les solutions données par la SONOSE à l'approche de la prochaine session ordinaire.