Congo-Kinshasa: Découverte - La comtesse de Wessex visite l'Hôpital de Panzi

Une hôte de marque a visité le réputé hôpital de Panzi, dans la ville de Bukavu, un établissement dirigé par le célèbre Dr Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix 2018 et réparateur des femmes victimes des violences sexuelles.

En séjour en République démocratique du Congo (RDC), son altesse royale, la comtesse de Wessex, Sophie Rhys-Jones de la Grande-Bretagne, est allée palper, le 4 octobre, les réalités de l'hôpital et de la Fondation Panzi. Elle était accompagnée du ministre d'Etat, Lord Ahmad de Wimbledon, représentant spécial de la Première ministre pour la prévention des violences sexuelles dans les conflits, et de l'ambassadrice Sophia Willts-King. Cette visite découle de la demande du Bureau des affaires étrangères du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni. C'est le premier membre de la famille royale britannique à se rendre en RDC, un périple centré sur la lutte contre l'impact dévastateur de la violence sexuelle et sexiste dans les conflits, sur la lutte contre la stigmatisation dont sont confrontées les survivantes, et le soutien à leur autonomisation.

La comtesse a passé du temps avec les survivantes des violences sexuelles prises en charge par la Fondation Panzi, ainsi qu'avec le personnel spécialisé qui soutient ces femmes et enfants victimes des violences sexuelles dans leur réadaptation. Elle s'est également renseignée sur le soutien vital apporté aux mères de bébés nés du viol.

La joie et les remerciements de Mukwege au Royaume-Uni...

Le Dr Denis Mukwege a exprimé la joie d'accueillir l'hôte de marque. " C'est un grand honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui, ici à Panzi, son altesse royale la comtesse de Wessex. Votre présence nous remplit tellement d'allégresse, d'autant plus que vous avez surmonté tant d'obstacles pour être parmi nous... Si cette visite a enfin eu lieu au grand bonheur des survivantes des violences sexuelles, de nos malades et de notre personnel, c'est essentiellement grâce à la grande détermination de son altesse, son élan de cœur et sa volonté tenace de compatir avec les victimes de violences sexuelles, ici à Panzi, et de contribuer au soulagement de leurs blessures ", a-t-il indiqué.

Le Prix Nobel de la paix 2018 n'a pas manqué de parler de la femme dans la situation des conflits au pays. " Son altesse, les guerres atroces et les conflits ici en République démocratique du Congo, qui ont transformé le corps des femmes en champ de bataille, durent depuis plus de 25 ans. C'est un drame pour notre population. Parmi les victimes que vous avez rencontrées, certaines ont été violées, à peine, le mois passé. D'autres l'ont été, maintenant, pour la seconde fois, ce qui ravive les blessures enfouies derrière leurs visages résilients. Et le comble de la tragédie est que nous avons même soigné des enfants issus des viols. Ces innocentes sont doublement victimes ", a laissé entendre Denis Mukwege, soulignant l'espoir suscité par la visite de la comtesse de Wessex à Panzi.

Le Dr Denis Mukwege a profité de la présence du ministre d'Etat, Lord Ahmad, pour remercier le gouvernement britannique de son soutien apporté à la lutte contre les violences faites aux femmes en RDC. A ce sujet, il a révélé qu'il a eu " une discussion prometteuse sur l'initiative de la ligne rouge contre les violences sexuelles dans les conflits ", avec le gouvernement britannique. " L'empreinte du Royaume-Uni est visible ici à Panzi, que ce soit par le truchement du Fonds global pour les survivantes ou tout simplement via la construction du bâtiment qui abrite notre service d'hospitalisation des victimes des violences sexuelles. Ce bâtiment a été inauguré, il y a déjà quinze ans, par le secrétaire d'Etat au développement, M. Hilary Benn ", a rappelé l'homme qui répare les femmes victimes des violences sexuelles dans l'est de la RDC.

Pour sa part, le ministre d'Etat Lord Ahmad, qui est également en charge des violences sexuelles, a reconnu avoir beaucoup appris en visitant l'hôpital de Panzi. " Cette relation qu'il y a entre Dr Mukwege et la Grande-Bretagne date de plus de dix ans... Je suis aussi fier d'avoir travaillé avec Dr Mukwege sur le Fonds global de réparation et je suis sûr que nous allons continuer, puisque ces courageuses survivantes et victimes des violences sexuelles sont des personnes que nous ne devons pas abandonner. Nous devons jouer notre rôle et les aider à reconstruire leurs vies ", a-t-il promis.

Le Rwanda doit travailler pour la paix...

Il a, par ailleurs, abordé la question de l'agression de la RDC par le Rwanda avec en intersection le sujet des violences sexuelles faites aux femmes dans l'est. " De ce que nous voyons en RDC et à travers le monde, nous devons nous battre d'abord pour les victimes et survivantes. Par rapport à toute la grande région, le fait que je sois ici pour toute la région, c'est un grand signal que nous supportons sincèrement le travail que Panzi fait, mais que le message que nous avons pour la RDC est qu'il faut qu'il y ait la paix. Que les droits des citoyens et de chaque femme soient au centre des décisions du gouvernement. Quant à l'importance du Commonwealth et le rôle du Rwanda à diriger cette organisation, nous travaillons de manière très proche avec le gouvernement rwandais pour que ce pays se rappelle l'histoire récente qu'il a connue. C'est pourquoi, ce pays devrait jouer un rôle de premier plan contre ce que lui-même a enduré pour la restauration de la paix, que ce soit chez lui ou dans toute la région ", a-t-il laissé entendre.