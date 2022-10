Madagascar: Les débuts d'une localité devenue capitale

Antananarivo a toujours été une très grande ville, sinon la seule grande ville de Madagascar. Pourtant, située au cœur de la Grande ile, elle " était loin des points de contact côtiers avec les navigateurs et les commerçants étrangers qui, de bonne heure, ont fréquenté les rivages malgaches " (Gerald Donque, faculté des Lettres et des Sciences humaines d'Antananarivo, 1968). Et rien ne la prédestine à devenir la " capitale d'un vaste pays ". L'agglomération dont le noyau s'étend sur 73km², comprend au 1er janvier 1968 les communes périphériques de Tanjombato, Anosizato, Ambaniala, Itaosy, Ambohi-drapeto, Ivato et Ambohimanarina. Entre 800 et 1400m d'altitude, le centre de l'ile est constitué d'un ensemble de hautes terres sur lesquelles alternent massifs volcaniques comme l'Ankaratra, buttes gneissiques " latérisées " et dénudées aux formes arrondies et " plaines " marécageuses souvent étirées le long des cours d'eau.

La plus vaste est celle du Betsimitatatra de 300km², " secteur affaissé par rapport aux plateaux qui l'encadrent, parsemé de buttes gneissiques ou de bourrelets d'alluvions, longtemps occupé par des nappes fluviales plus ou moins continues et dont l'assèchement a été imparfait ".

Des lacs en subsistent, tels Mahazoarivo, Mandroseza, Ambohibao, Ivato... ; les rivières- Sisaony, Andromba, Mamba et surtout Ikopa- décrivent de capricieux méandres surélevés entre les digues naturelles qu'elles ont, elles-mêmes, édifiées ; d'immenses étendues marécageuses, " en grande partie aujourd'hui (1968) converties en rizières, s'étalent largement à l'ouest de Tananarive ou se glissent le long des vallées ". Les premiers clans merina venus des hautes vallées de la Sisaony et de l'Ikopa, au Sud-Est, s'installent sur les buttes à l'abri des miasmes des marais, en contrebas et en position défensive.

Chacune de ces buttes devient le centre d'une petite principauté cherchant à s'étendre aux dépens de ses voisines. " À travers bien des vicissitudes, un commencement d'unité se réalisa autour de l'une d'entre elles : en 1792, le souverain d'Ambohimanga s'installa sur la colline la plus élevée de la région, celle d'Analamanga.

" Le rocher d'Analamanga, alors couvert de forêts, domine de ses raides flancs, les plaines situées 200m plus bas. Sa position est excentrique par rapport à ces zones plus basses : il s'érige sur la bordure orientale du Betsimitatatra et n'est séparé des plateaux orientaux que par un étroit vallon étiré du Sud au Nord. " Le point culminant, à 1483m d'altitude, forme un magnifique observatoire naturel et un site définitivement remarquable. " Là s'installe le Rova, forteresse faite de palissades en bois, entourant le " Palais " royal et les cases des différents services, " embryon de la future ville ".

De part et d'autre, le rocher s'abaisse. Au Sud, il se termine brutalement par les falaises d'Ambohipotsy, belvédère d'où la vue porte jusqu'aux premiers contreforts de l'Ankaratra. Au Nord, la descente se fait par deux paliers, Andohalo et Ambohijatovo

. " De ce dernier palier, un dédoublement et une divergence de la ligne des hauteurs s'opèrent : une branche SSE-NNO s'abaisse progressivement vers le Nord, entrecoupée de ressauts formant autant de mamelons- Ambatovinaky, Ambatonakanga, Antaninarenina, Isotry- ; une autre branche, SSO-NNE, plus régulière et plus continue, constitue l'échine de Faravohitra. " Entre les deux rides, s'insère le vallon d'Analakely qui s'élargit progressivement vers le Nord dans les actuels quartiers de Tsaralalàna et d'Antanimena.

À l'Est de la branche orientale de " cette espèce d'Y " que dessinent les hauteurs, un étroit vallon court du Sud au Nord- Ambanidia, Ankadivato, Ampandrana-, tandis qu'à l'Ouest, commence la grande plaine du Betsimitatatra après un dernier ressaut de colline, Ambohijanahary où se trouve le Fort-Voyron, au pied duquel s'étale un charmant lac (Anosy) qu'entourent des étendues à l'origine marécageuse (Mahamasina, Ampefiloha... ).

La première ébauche d'Antananarivo se fait sous Andrianampoinimerina (1787-1810). " La volonté d'ordre et de développement qui inspira la politique de ce grand roi eut pour résultat de faire de la capitale de son royaume, un organisme politico-administratif et militaire implanté sur la partie la plus élevée, le Rova, et un centre commercial concrétisé par le grand marché du Zoma se tenant alors à Andohalo et vers lequel accouraient les paysans de la périphérie venant vendre leurs produits. "