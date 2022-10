Madagascar: Entreprises franches - Actual Textiles tisse des liens sociaux

Deux trophées mérités. Qui vont être officialisés bientôt. Mais déjà décernés hier à Ambohipanja, dans la commune d'Ankadikely-Ilafy, à l'entreprise Actual Textiles. " Il s'agit d'un étoile " 1* Fehizoro " si la règlementation et les droits fondamentaux des travailleurs en matière de Santé et sécurités au travail, SST, sont respectés et, deux étoiles " 2** Mendrika " si le système de management de la SST au sein de l'Entreprise existe et est appliqué " tenait à préciser le docteur Hajatiana Rakotosoa de la Caisse nationale de la prévoyance sociale, Cnaps, dans sa brève allocution.

" Les critères et les paramètres, très exigeants, pour obtenir de telles distinctions et reconnaissances, ont été établis avec l'Ostie, l'Amit, Funess et Esia. S'il est important de décrocher ces récompenses, il est tous aussi essentiel de les préserver. Car il y aura des audits et des contrôles inopinés sur leur pérennisation ". Mais Actual Textiles peut déjà prétendre à épingler sur le tableau de son palmarès les trois étoiles de la référentielle internationale en matière de SST.

L'équivalent de l'ISO 45 0001. Des avantages en découlent. Comme L'augmentation de la productivité des salariés en préservant leur bien-être au travail. La réduction des coûts liés aux accidents et maladies. Le gain de récompenses dont des équipements de travail en rapport à la HSQE (Health Safety Quality and Environment) Son directeur général Ilann Hiridjee est convaincu " que le fournisseurs autant que les acheteurs du marché du textile et habillement attachent désormais une importance particulière aux aspects humains et sociaux dans la traçabilité des produits.

D'où notre investissement dans la SST, reconnu par la Cnaps ". Actual Textiles, après vingt ans d'existence, et une année de présence à Ambohimpanja, n'a pas laissé de côté les actions sociales. "Sur les cinq cents employés, 60% viennent des fokontany des environs. Avec une école de formation touchant la population de 15 fokontany.

Sans oublier l'éclairage public d'une longueur de 3 kilomètres" souligne Ilann Hiridjee. L'usine produit 1 750 000 articles par an destinés au marché international. Qui peut se gagner par l'adaptation au contexte mondial qui prévaut. Par la forte appréciation du dollar et la chute de l'euro. " Nous devons être compétitifs sur la plan international " déduit Ilann Hiridjee. Sans trop s'attarder sur les coûts de l'énergie.