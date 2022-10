Madagascar: Pétanque - Championnats de Madagascar - La sélection continue en vue des Jeux des Iles

Deuxième compétition nationale de la saison. Les championnats de Madagascar triplettes toutes catégories, notamment seniors hommes, dames, juniors et vétérans, ont lieu du vendredi au dimanche au boulodrome du PAC à Ampitatafika. Ce site a déjà abrité la coupe de Madagascar au début du mois d'août. Les finales se joueront en deux parties, comme lors de la coupe nationale, une nouvelle formule appliquée par la Fédé-ration du sport boules malagasy (FSBM) depuis cette saison. Les meilleurs joueurs issus de huit régions affiliées à la Fédération sont ainsi attendus à ce sommet national.

Comme l'a déjà annoncé la Fédération il y a quelques mois, ce championnat national ne servira pas de sélection des membres des équipes nationales en vue du championnat du monde triplettes, doubles et tête à tête hommes et dames, ainsi que le concour de tir qui est repoussé du 20 au 23 septembre 2023 à Cotonou, Bénin, et le championnat d'Afrique reporté en mars 2024 au Maroc.

Performance et assiduité

Le prochain événement international majeur sera les Jeux des Îles de l'océan Indien sur le sol malgache l'an prochain. "Ce sera une occasion de plus pour l'équipe technique de poursuivre la sélection en vue des Jeux des Iles de l'océan Indien 2023... Les techniciens effectuent la sélection sur plusieurs compétitions. Les principaux critères sont entre autres la performance et surtout la disponibilité des joueurs" souligne le président de la Fédé-ration, Amiroudine Andriale- mirovason.

Concernant la sanction de Madagascar interdisant l'organisation et la participation en compétitions internationales, "j'ai envoyé une lettre au président de la Confédé-ration africaine de sport boules (Casb) et au président de la Fédération tunisienne qui est membre de la Fédération internationale de pétanque et de jeu provençal, (FIPJP) expliquant le cas de la sanction de Madagas-car... Les pourparlers se poursuivent... le plus important à court terme est l'organisation sur le sol malgache des épreuves de pétanque aux jeux des Îles" précise le patron de la discipline.

En parlant justement des Jeux des Iles, la FSBM, comme les autres Fédérations concernées, a hâte de lancer la préparation, à moins de dix mois de l'événement, alors que le calendrier de regroupement prévu initialement au mois de juin n'est pas encore fixé jusqu'à présent.