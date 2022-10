Afrique: Changement climatique - Madagascar et France vont travailler ensemble

Poursuivant ses visites de courtoisie et prises de contact avec les différentes autorités étatiques, le nouvel ambassadeur de France, Arnaud Guillois, accompagné d'un de ses collaborateurs, s'est rendu hier chez le président du Sénat Herimanana Razafimahefa qui l'a reçu à son bureau. La coopération bilatérale dont particulièrement entre les deux Sénats français et malgache, a été parmi les sujets de discussion des deux personnalités. L'ambassadeur note à cet égard que la coopération entre Madagascar et la France est multiforme, et que la relation entre les deux Sénats est aussi très importante.

Arnaud Guillois annonce qu'il est toujours prêt à améliorer davantage les relations déjà existantes, et qu'il est également prêt à s'associer à Madagascar et aux Institutions malgaches dans les dossiers concernant la scène internationale. Un autre volet des discussions a porté sur protection des ressources naturelles et de l'environnement face au changement climatique qui cause aujourd'hui des effets négatifs sur la vie de l'humanité.

Dialogue

La France et Madagascar sont tous deux touchés par les effets négatifs du changement climatique et les deux parties ont exprimé leur volonté de travailler ensemble pour trouver une solution. Sur un autre plan, concernant notamment la crise que traversent le pays et le monde, le président du Sénat a annoncé que la seule solution est de renforcer le dialogue. Pour lui, le dialogue est très important pour la sécurité et la stabilité du pays, soulignant au passage que le Sénat malgache est toujours ouvert à un tel dialogue. Enfin, un autre sujet abordé concerne le monde francophone. Les deux personnalités ont souligné l'importance de l'usage de la langue française au niveau international, ainsi que l'unité entre les pays qui utilisent et parlent le français.