Madagascar: Education- Appel à la revalorisation des enseignants

La Journée mondiale des enseignants a été une occasion de souligner les réels problèmes des enseignants font face. Un appel à une meilleure considération de ce métier a été fait. La revalorisation des enseignants a été au centre des débats en marge de leur Journée mondiale. Une conférence qui s'est déroulée à l'ISTS d'Andoharanofotsy, a mis en avant l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Le débat s'est notamment penché sur l'amélioration de la qualité de l'éducation. Les panélistes ont insisté sur le profil d'un vrai enseignant.

Selon le constat, de nombreux diplômés au chômage choisissent à contre cœur ce métier, sans savoir les responsabilités que ce métier implique. Cela influe directement sur le niveau de l'enseignement. C'est le cas de certains enseignants Fram " On considère que les enseignants à la charge des parents ne doivent pas dispenser des cours. Ils ne sont pas spécialisés dans l'enseignement, mais ils y sont entrés faute d'effectif. Dans la mesure où ils sont recrutés en tant que fonctionnaires, c'est à l'Etat d'assurer leur formation", indique Jen Laoshi, président de l'Association des jeunes enseignants et étudiants de Madagascar.

La définition du vrai enseignant a été également avancée comme étant une personne qui a une profonde connaissance dans son domaine et sa spécialité. "On constate actuellement que la spécialité des enseignants n'est pas respectée. Je prends l'exemple d'un enseignant qui a suivi une formation en histoire ou en géographie à l'université et qui finit par dispenser des cours de philosophie au lycée ", soulève le Pr Ramisandrazana Rakotoariseheno, historienne et anthropologue, lors de la conférence-débat.

Parallèlement, la mise en effectivité d'une vraie politique enseignante a été vivement discutée. " Madagascar avait déjà une politique enseignante signée par les trois ministres concernés en 2018. Malheureusement, elle n'est pas encore effective ", déplore Celin Rakotomalala, Directeur de l'Aile.

Résolution

Pour que les enseignants puissent regagner cette valeur, des points ont été soulevés. En commençant par l'amélioration de leur salaire. " Nous plaidons pour que l'on considère le point d'indice et la grille indiciaire de chaque enseignant. Pour assurer la qualité de l'enseignement, tous les enseignants doivent suivre une formation en psychopédagogie. Nous n'acceptons plus les enseignants Fram. Leur recrutement ne devrait plus avoir lieu ", indique Jen Laoshi. Sur cette lancée, le contrôle de la qualité de l'enseignement est souligné.

" L'inspection du travail par rapport à l'enseignement doit être réappliqué ", enchaine le responsable. Le partenariat public-privé dans le domaine de l'éducation a été vivement sollicité. Bref, l'État doit s'impliquer dans le domaine de l'éducation. " L'investissement le plus sûr, c'est dans l'éducation ", indique Simon Rakotoarison, vice-recteur de l'Université Ravelojaona.