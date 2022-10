Afrique: Barea U23 - Melvin Adrien vient en aide aux gardiens

Les Barea espoirs sont sous les feux des projecteurs. Le soutien et les aides affluent de toute part pour permettre aux joueurs de bien préparer la double confrontation face aux Gabonais le 23 octobre au Stade de Mahamasina et le 28 octobre à Port-Gentil. En vue de la préparation des matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations U23 au Maroc, Melvin Adrien a apporté son aide en équipant chaque gardiens des Barea U23 d'une paire de crampons Puma Future Z MXSG Mixed Soft Ground Orange 6 crampons vissés et d'une paire de gants Puma Future Gripe Goalkeeper.

" Merci pour ton soutien Melvin Adrien ! Nous encourageons aussi les autres grands frères de nos jeunes Barea à apporter leur aide ", telle était la publication de l'UFICASM, hier. Il est à rappeler que le déplacement des Barea U23 en terre gabonaise est pris en charge par l'Etat. Selon les déclarations du président de l'UFICASM, le regroupement des joueurs locaux débutera d'ici quelques jours. Et comme lors des deux matchs contre les Seychelles, le public est invité à venir en masse pour soutenir les Barea espoirs dans leur course aux qualifications de la CAN 2023.