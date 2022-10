Madagascar: Festival de jazz - Paco Séry en guest star de MadaJazzCar Off

MadaJazzCar c'est d'abord la collaboration avec plusieurs ambassades et des partenaires locaux et étrangers, mais aussi un plateau d'artistes de renom dans le monde du jazz. Cette année, en collaboration avec la maison de production Sanfil, dirigée par le chanteur et musicien Silo, MadaJazzCar lance le festival Off qui débute ce jour. Promesse d'un voyage, en plein début de la période estivale, au cœur des sonorités, des mots, des rythmes et des mélodies qui font toujours de ce festival de jazz un rendez-vous exceptionnel pour les amoureux de la musique, MadaJazzCar Off est muni d'une programmation éclectique et aura lieu du 6 au 16 octobre, au cercle franco-malgache à Anosy. MadaJazzCar Off s'adresse à un public à la fois malgache et " vazaha ". " Nous voulons rassembler tout le monde devant nos scènes et nous produisons des concerts et des évènements qui peuvent plaire à tous les types de public" , affirme Silo.

Échanges. Silo a créé Sanfil en 1997, avec comme objectif d'améliorer le paysage culturel à Madagascar, notamment avec des projets d'éducation musicale et de professionnalisation des métiers culturels à travers Planeta Koltoraly. Avec Sanfil Prod, des talents malgaches se révèlent. L'aventure se poursuit alors pour Sanfil et la fin de la pandémie de Covid-19 a signé la reprise des échanges transfrontaliers qui manquaient énormément à la culture. La crise sanitaire est désormais une page tournée. Le festival MadaJazzCar Off renoue et renforce les liens entre la musique jazz de l'étranger et celle de la Grande Île.

Paco Sery. Les organisateurs proposent une gamme diversifiée de musiciens d'horizons et de styles différents. Et pour marquer le coup dans le cadre de sa première édition, le festival Off de MadaJazzCar présente déjà une affiche alléchante. Le célèbre batteur ivoirien, Paco Sery, sera dans nos murs et figure dans l'agenda des artistes qui donneront des concerts au cercle franco-malgache. Cette grosse pointure du jazz mondial se produira le vendredi 14 sur la scène du CFM Anosy. Paco Sery a joué avec les plus grands noms de la musique internationale comme Jaco Pastorius, Nina Simone, Joe Zawinul, Manu Dibango, Papa Wenda, Kassav, Salif Keita, Ray Lema, Jacques Higelin. Et durant ce passage dans la Grande Île, il donnera également un master class.

Antsirabe. Le 9 octobre, ce sera le saxophoniste Fabrice Cima qui donnera un concert en compagnie d'autres musiciens malgaches au Tamboho Hotel Waterfront à Ambodivona. Une mixture d'une pareille mesure réserve toujours à un public de passionnés plus d'euphorie. Le samedi 15 octobre, Sanfil sera en déplacement à Antsirabe pour donner une conférence avec Silo et un concert avec Young Square. Le festival sera d'ailleurs clos par un grand concert gratuit à Antsahavola, le dimanche 16 octobre à 14h.