Madagascar: 30 ans de la fondation Air France au pays - 44 associations et 92 projets financés, 1 484 422 euros de subventions allouées

" Au cours de ces 4 années (2014, 2016, 2017 et 2018), ce sont plus de 25 tonnes de matériels qui ont pu être acheminées et distribuées à une quinzaine d'associations partenaires de la Fondation ". Cette organisation organise, en effet, depuis 2014, une grande collecte de matériels auprès du personnel de la compagnie. Menées de concert avec Air France Cargo, ces initiatives ont pu bénéficier à environ 14 associations dont Aïna, Enfance & Avenir qui a reçu, en 2012, le prix Fondation Air France pour son travail en faveur des enfants des rues de Madagascar. Un partenariat qui a permis à l'association de renforcer la prise en charge des enfants et des jeunes dans les meilleures conditions possibles et d'assurer sa mission éducative. Il conviendrait de noter que l'association Aïna, Enfance & Avenir dispose actuellement de quatre structures différentes, adaptées aux besoins des enfants et des jeunes.

Entre autres, le centre d'accueil Aïna qui prend en charge 50 enfants et qui est dédié à l'accueil des orphelins de moins de 15 ans, le village Aïna qui dispose d'une crèche solidaire destinée à accompagner les jeunes mères et leurs enfants, d'un centre de formation dont l'objectif est l'accompagnement des jeunes adolescents vers l'autonomie et de deux écoles maternelles solidaires.

Depuis 2018, 1 000 enfants de 3 à 5 cinq ans ont pu y être accueillis. Côté bilan toujours, pour le cas de Madagascar, 44 associations et 92 projets ont bénéficié de financement de la part de la Fondation. En outre, ces années ont également permis d'allouer 1 484 222 euros de subventions aux associations partenaires.