Libye: Manifestations historiques et scientifiques à l'occasion de l'anniversaire de la bataille d'Issine

Tripoli — Les festivités commémorant le 65e anniversaire de la bataille d'Issine, symbole de la forte cohésion entre les peuples algérien et libyen ont débuté, mercredi à Tripoli (Libye), avec la participation du ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga. Le coup d'envoi a été donné à partir de la Place d'Algérie (Midan el Jazaïr) à Tripoli, où M. Rebiga et le ministre libyen de l'Intérieur et des Collectivités locales, Badreddine al Toumi ont procédé avec des responsables locaux et l'ambassadeur d'Algérie en Libye, Slimane Chenine, à la plantation d'un arabe baptisé "Issine de l'amitié", en commémoration de cet évènement historique.

A cette occasion, la Place d'Algérie symbolisant l'histoire commune des deux peuples frères a été rebaptisée du même nom.

Intervenant à une conférence scientifique, M. Rebiga a affirmé que la célébration de cet anniversaire "se veut une halte pour se remémorer l'un des chapitres de la mémoire collective et une page glorieuse qui a consolidé le principe de voisinage et donné à la solidarité et à la cohésion un noble contenu".

Le ministre a ajouté que l'Armée algérienne "trouvait dans toutes les régions libyennes un refuge pour s'approvisionner en armes et munitions face à l'une des plus redoutable force coloniale de l'histoire contemporaine".

A cet effet, le ministre des Moudjahidine a plaidé pour l'organisation régulière, à l'avenir, de "festivités commémoratives à la hauteur de la symbolique de ces évènements pour leur ancrage chez les nouvelles générations", souhaitant la commémoration future de cet anniversaire dans la région même d'Issine.

Partant des facteurs d'union liant les deux pays, le ministre a rappelé "le soutien apporté par l'Algérie aujourd'hui à la Libye jusqu'à la fin de son épreuve et unification des rangs de ses enfants en vue de préserver l'unité, les richesses et les capacités économiques de leur pays".

Dans ce cadre, "le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé, à plusieurs reprises, le soutien et la solidarité de l'Algérie avec les frères libyens jusqu'au règlement de leur crise par le dialogue, l'entente et la réconciliation loin des interventions étrangères sous toutes leurs formes", a souligné le ministre qui s'est félicité de la dynamique marquant les relations algéro-libyennes ces deux dernières années, réaffirmant la détermination d'aller de l'avant dans ce processus.

Pour sa part, le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Moussa al-Kouni a indiqué que la commémoration de cet anniversaire "consacre la cohésion des deux peuples ayant fait preuve d'unité pour défendre la patrie contre l'occupant".

Il a mis en exergue l'importance de la commémoration de cet anniversaire en vue de consacrer les résultats de sa rencontre avec le Président de la République lors de sa dernière visite en Algérie.

"Le Président Tebboune a insisté sur la nécessité de commémorer cette manifestation chaque année", a relevé le responsable libyen précisant que cette décision a été instituée à compter de cette année alors que sa commémoration était limitée à un niveau local".

M.al-Kouni a rappelé le soutien matériel et moral de la part du peuple libyen à son frère algérien jusqu'à l'indépendance.

Et d'ajouter: "aujourd'hui nous avons besoin de plus de cohésion entre les deux pays au regard des défis que connait la région", exprimant son vœu de finaliser l'ouverture des postes frontaliers entre les deux pays pour permettre l'échange entre peuples des deux pays.

Evoquant les rencontres tenues par le Conseil présidentiel libyen avec les responsables algériens, en tête desquels le Président Tebboune, M. al Kouni a qualifié ces rencontres de "très fructueuses" où l'Algérie à confirmé sa position "indéfectible en faveur de l'unité territoriale libyenne" jusqu'à la réalisation de la stabilité totale du pays.

A la lecture de la déclaration finale au terme de cette rencontre, les participants ont appelé à documenter l'histoire de cette bataille et à créer un établissement ou un centre de recherche commun entre l'Algérie et la Libye traitant du combat commun entre les deux peuples contre le colonialisme européen.

Ils ont insisté sur l'importance de la communication avec les établissements scientifiques et les centres de recherche et d'archives français et algérien pour se procurer des documents historiques concernant le combat commun des deux peuples algérien et libyen et les mettre à profit dans les programmes d'études supérieures et de la recherche scientifique.

Tenue mardi et mercredi, la conférence a été marquée par la présence de M. Rebiga, du président du Conseil présidentiel libyen Mohamed Al Menfi et ses deux vice-présidents, Moussa al Kouni et Abdallah Al-Lafi, ainsi que des enseignants spécialisés du Centre libyen des études historiques, des membres du corps diplomatiques à l'ambassade d'Algérie et d'enfants et petits enfants de moudjahidine ayant pris part à cette bataille, a-t-on rappelé.

Une exposition de livres a été organisée à cette occasion pour mettre en exergue les principales étapes de la guerre de libération nationale ainsi que le soutien et l'aide de la Libye à la Révolution algérienne.

Des livres et des affiches sur l'histoire de la Libye avant le colonialisme italien jusqu'au mouvement de résistance libyen ont été exposés également.