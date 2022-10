Maroc: Symposium de l'eau à Casablanca - Focus sur l'efficacité et la sécurité hydriques au royaume

Casablanca — L'efficacité et la sécurité hydriques au Maroc ont été au centre du symposium de l'eau organisé, mercredi à Casablanca, sous le thème "Efficacité et sécurité hydriques au Maroc : Tous responsables !".

Organisé à l'initiative de Finances News Hebdo, en partenariat avec le ministère de l'Equipement et de l'Eau et le ministère de l'Industrie et du Commerce, cet évènement a connu la participation d'un parterre de personnalités dont notamment le ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et le président de la Région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, outre des acteurs de l'écosystème.