Afrique: Tous pour le développement du Beach soccer

Alors que la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations de Beach soccer, Mozambique 2022 se profile à l'horizon, la FTF (Fédération togolaise de football) a décidé de se lancer à son tour dans le football de plage.

Pays connu pour ses milliers de kilomètres de plage bordée de palmiers et de sable fin, le Togo se lance dans le développement du Beach soccer. Dimanche 25 septembre, un tournoi d'exhibition a rassemblé de nombreux curieux à la plage de Lomé. 4 clubs pratiquant de la discipline se sont donnés rendez-vous. Sous les bons auspices de la FTF, le public a assisté à du spectacle pendant tout l'après-midi. De quoi satisfaire les organisateurs. " On retient l'engouement du public. Un public fou qui était là pour regarder cette discipline qui est encore méconnue. Il était important de lancer le Beach soccer et de faire en sorte que le public y adhère. On a assisté à des matchs d'exhibition de haut niveau et nous pensons que nous avons définitivement lancé le Beach soccer au Togo ", a indiqué Hervé Tété Agbodan, Secrétaire général de la FTF.

"On est très satisfait de cette exhibition. C'était une première et on ne peut que s'en féliciter. Tout le monde a vu à travers les 4 équipes qui ont pris part au tournoi qu'il y avait du talent. L'ambition c'est de réussir à monter une équipe nationale qui pourquoi pas pourra participer aux éliminatoires de la CAN de Beach soccer 2024 ", a renchéri Hervé Piza, un des Conseillers du président de la FTF en charge du Beach soccer et du Futsal.

Quelques jours avant cette exhibition, la Fédération togolaise de football a organisé une formation sur les règles de base de la discipline à l'endroit de divers acteurs. Journalistes, arbitres et clubs ont été outillé. De nombreuses autres actions sont prévues dans les prochaines semaines pour continuer la vulgarisation du Beach soccer au Togo, notamment à l'intérieur du pays.